مدير تعليم نجع حمادي يعقد اجتماعين متتاليين مع موجهين الإدارة

عقد عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم، بمكتبه، اجتماعين متتاليين، استهدفا الموجهين الأوائل والموجهين، للمواد الدراسية والأنشطة التربوية، في حضور مديري مراحل التعليم الابتدائي، الإعدادي، والثانوي، ورؤساء أقسام، الخدمات والأنشطة التربوية، العلاقات العامة والإعلام، والأمن، والتطوير التكنولوجي، لمناقشة بعض الأمور التي تتعلق بالعملية التعليمية بنجع حمادي.

نجع حمادي التعليمية

تناول الاجتماع الأول، متابعة سير العملية التعليمية، ومدي الانضباط الإداري بالمدارس التابعة للإدارة، مشددا علي ضرورة اضطلاع الموجهين الأوائل والموجهين بأدوارهم في عملية ضبط منظومة التعليم بمدارس نجع حمادي، وضرورة تلافي السلبيات ، ورصد العجز والزيادة بالمدارس، فضلا عن متابعة الحضور الفعلي للتلاميذ والطلاب وهيئات المعلمين والعاملين بالمدارس، والوقوف علي مدي ما تم تدريسه من المناهج الدراسية وفق الخطة الزمنية الموضوعة.

بينما تناول الاجتماع الثاني، والذي استهدف الأستاذ رمضان حمدون علي رئيس قسم الخدمات والأنشطة التربوية، و موجهي أوائل الأنشطة التربوية، مناقشة الاستعدادات الجارية، لإقامة معرض ختام الأنشطة التربوية، وتحديد موعد ومكان إقامته هذا العام.

هذا وتستمر لليوم الثاني علي التوالي، فعاليات مسابقة ( القارئ ) إحدي مبادرات وحدة الدعم و التواصل للمعلمين بحضور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية.

وتابع مدير عام الإدارة، أن الإدارة تستهدف الرؤية الاستراتيجية للتعليم حتى عام 2030 التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي، كفء وعادل، و مستدام، ومرن، وأن يكون مرتكزاً على المتعلم و المتدرب القادر على التفكير و المتمكن فنيا و تقنياً وتكنولوجيا، وأن يساهم أيضًا في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكاناتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته، و مستنير، ومبدع، ومسئول، ويقبل التعددية، يحترم الاختلاف، يفخر بتاريخ بلاده، و شغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسيًا مع الكيانات الإقليمية والعالمية.

يذكر أن فعاليات المسابقة تعقد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم، والدكتور محمود حجاج مدير عام الادارة العامه للدعم والتواصل، ورعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ودعم الدكتور وائل سيد مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بقنا، وإشراف الدكتورة نجاة عبده عارف مدير وحدة التواصل ودعم المعلمين بالمديرية، ومتابعة عفت محمد أحمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، و تنفيذ وتنظيم أحمد محمد عزت مسئول وحدة التواصل بالإدارة، و منتصر محمود عبد الرحيم المسئول التكنولوجي للوحدة.