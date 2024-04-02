المشدد 6 سنوات للمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين وليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن القضية رقم 23558 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3718 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "أحمد ع ع"، 28 سنة، سائق، ومقيم بجوار دائري باسوس، لأنه في يوم 20 / 8 / 2022، بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية حازا و احرزا جوهراً مخدراً ( الهيروين ) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابع أمر الإحالة بأنه حازا و احرزا جوهراً مخدراً (الميثامفيتامين) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز سلاحاً أبيض - مطواه - بدون مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو الشخصية على النحو المبين بالتحقيقات.

وفى سياق ذاته عاقبت محكمة جنايات بولاق الدكرور ، فرد أمن ، بالسجن 6 سنوات لاتهامه بتهديد موظفة عن طريق نشر صور خاصة لها حال عدم سدادها مبالغ مالية.

صدر القرار برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك،وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمي حسان ، ودكتور ايهاب طلعت يوسف، وامانة سر ايمن عبد اللطيف وهاني حموده.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2824 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور ، أن المتهم "عباس.ع" 42 سنة، فرد أمن ، هدد المجنى عليها "شيما . س" 35 سنة، موظفة، كتابة بإفشاء أمور مخدشة للشرف وهى صور خاصة بها، وكان التهديد مصحوباً بطلب سداد مبالغ مالية نظير عدم إذاعة الصور للعامة.

وقالت المجنى عليها خلال التحقيقات ، أن المتهم تواصل معها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس اب" مرسلاً لها صور مخله مسجلة سلفا بمعرفته إبان محادثتهما المرئية السابقة طالبا منها مبالغ مالية نظير عدم نشرها قاصدا ابتزازها.

عاقبت محكمة جنايات أوسيم عاطل بالسجن 6 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بالشروع فى قتل شخص ونجله بسبب خلافات سابقة بينهما.

صدر القرار برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين أكسم عبد الوارث، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وأمانة سر ماجد منير وأيمن القاضي.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم "عرفة .م" 54 سنة، عاطل، شرع فى قتل المجنى عليهما "ابراهيم عبد السلام"،عامل، ونجله "عز ابراهيم" بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهما ، واعد لتلك الجريمة مادة كيميائية حارقة ، وما ان شاهدهما حتى قذفهما بتلك المادة قاصدا قتلهما، محدثا إصابة المجنى عليه الاول بحرق كيميائي بالوجه واليدين ، وإصابة نجلة بحروق من الدرجة الاولى والثانية بالوجه والرقبة والكتف الأيمن والساق اليسرى والزراع الايسر، إلا أن اثر جريمته خاب وهو تدراك المجنى عليهما العلاج.

وفى سياق ذاته عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المتهم بإنهاء حياة شخص لسرقته في الصف جنوب الجيزة بالإعدام شنقًا عما أسند إليه من اتهامات في القضية رقم 15150 لسنة 2010 جنايات الصف.

حيث أحالت النيابة العامة في الجيزة المتهم "عمرو. ع. ذ" ووجهت له تهمة قتل المجني عليه "رمضان. ج. ع" عمدا بأن أطلق عليه عدة أعيرة من سلاح ناري بندقية قاصدا من ذلك قتله، وذلك بمساعدة واشتراك مع باقي المتهمين.

ووجهت النيابة العامة في الجيزة الى المتهم اشتراكه مع باقي المتهمين بالشروع في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه وآخر، وكان ذلك بطريق الإكراه بأن اعترضوا سبيلهما حال سيرهما بالطريق العام بالسيارة، حيث أشهروا في وجهيهما سلاحين ناريين بندقيتين آليتين بقصد سرقتهما فأوقعوا بذلك الرعب في نفسيهما، لكن لم يتمكن المتهمون من سرقة المجني عليهم، لاعتراض المجني عليه الأول لهم وقاومهم حتى قتله المتهم الأول بسلاح ناري وفر هاربا.

وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة كشفت عن ملابسات مقتل شخص في الصف جنوب الجيزة، وتمكنت من ضبط المتهمين في الواقعة وأحالتهم النيابة بعد ذلك للمحاكمة.