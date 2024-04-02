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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي 2003 يواصل التألق في دوري الجمهورية بالفوز على الزمالك

إنبي 2003
إنبي 2003

حقق فريق إنبي لكرة القدم مواليد 2003، الفوز على نظيره الزمالك بهدفين نظيفين، ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية لهذا الموسم 2023/2024.

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جاء فوز إنبي على الزمالك في المباراة التي أقيمت على مجمع ملاعب النادي البترولي، والتي شهدت تألق كبير للاعبي إنبي خلال معظم أوقات اللقاء، بعدما أظهروا روح وعزيمة كبيرة.
وسجل ثنائية كبير العائلة البترولية كل من عادل فضالي في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني من اللقاء، وأحمد محمد فتحي في الدقيقة 90.
ويجد قطاع الناشئين بنادي إنبي اهتمامًا كبير من مجلس الإدارة برئاسة أيمن الشريعي، والذي يبحث عن تطوير قطاعات الناشئين في النادي البترولي خلال السنوات المقبلة.

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