حياة خطاب :اليمين الدستوري للرئيس اليوم  يدشن مرحلة جديدة ويمثل  حدث تاريخي

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ أن اليمين الدستوري للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لولاية جديدة بمقر مجلس النواب ب بالعاصمة الإدارية ، يعد بداية مرحلة جديدة وعهد جديد مع الشعب لاستكمال الطريق الذي بدأه الرئيس من اجل بناء الجمهورية الجديدة

واكدت خطاب خلال تصريحات لها اليوم ان العاصمة الإدارية شهدت اليوم حدث تاريخي لفت أنظار العالم ليبدأ تغيير جذري بكافة القطاعات والمجالات من الانهيار الي الازدهار.

وافادت خطاب ان كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت جامعة وشاملة حول وضع خارطة المستقبل للدولة مع بداية الولاية الجديدة ، فقد شملت كلمته التأكيد علي حماية الامن القومي المصري كما تطرق الي دعم الاقتصاد الوطني واستكمال تحقيق التنمية الشاملة للنهوض بالبلاد وإمكانية منافستها للدول الأخرى

وشددت حرص االرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤيته للحاضر والمستقبل خلال كلمته مشيرة الي انه اكد على وجود تحديات متصاعدة: حضاريا وعلميا.. وتكنولوجيا وعمرانيا.. وسياسيا واقتصاديا إلا انه قطع شوطا كبيرا في فترة زمنية محددة للتغلب علي هذه الصعوبات ومواجهة التحديات