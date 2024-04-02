التدريب المهني السبيل لإنجاح سوق العمل بالداخل والخارج.. التفاصيل

التدريب المهني، أحد أهم عناصر إنجاح سوق العمل في الداخل والخارج، لذا تُواصل وزارة العمل بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنمية مهارات الشباب وربط تدريبهم باحتياجات سوق العمل من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية، بالإضافة لـ 10 عربات متنقلة جاهزة للانطلاق.

وتنفذ وزارة العمل خطط التدريب المهني بتدريب الشباب بالمجان في القرى التي تقع في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة "مهنتك مستقبلك "، وذلك على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، لأن مخرجات العملية التدريبية هذه كانت لا ترتقي إلى طموحات الجمهورية الجديدة.

أهداف مشروع مهني 2023

وأطلقت الوزارة في منتصف يناير 2024 الماضي مشروع مهني 2030، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق الأهداف الـ7 للمشروع وهي:-

تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد " 135 ، 136 ، 137 ، 138 "،من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.

القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.

توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب.

يستهدف المشروع تدريب مليون متدرب سنويًا، ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى ، وإستهداف العمل مع 670 مركز تدريب خاص بالمحافظات.

اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.

وهناك أيضًا مجموعة من بروتوكولات التعاون مع شركاء محللين ودوليين للتعاون في مجال التدريب منها التعاون الأن مع معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة والأسكندرية الذي يشهد الآن عمليات تدريب مهني للشباب بمنح مجانية من وزارة العمل، بشهادات ومعايير دولية.