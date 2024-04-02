كتم صوتها بشريط لاصق.. الإعدام شنقا للمتهم بقتـ ل زوجته في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، بـ الإعدام شنقا لكهربائى لإتهامه بقتل زوجته بعد التعدي عليها بالضرب بإستخدام أحزمة جلدية وشريط لاصق وسلك هاتف، بدائرة مركز شرطة قليوب ، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم جراء ما اقترفوه.

المتهم تعدي عليها بالضرب بإستخدام أحزمة جلدية وشريط لاصق



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2143 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 34 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ش ف"، 40 سنة، مقيم قرية كمان دائرة مركز شرطة قليوب، لأنه في 24 / 12 / 2022، بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية، قتل عمداً زوجته المجني عليها ياسمين عربي شوقي عبد المؤمن الروبي، مع سبق الإصرار.



وتابع أمر الإحالة، أنه نفاذاً لذلك الغرض عقد العزم وبيت النية على إنفاذ مشروعه الإجرامي فأعد له أدوات مما تُستخدم في الاعتداء على الآخرين، تالية الوصف، متعدياً عليها بها في سائر أنحاء جسدها بمحل سكنهما قاصداً من فعلته إزهاق روحها فأحدث إصاباتها المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق.



وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية في ذات الزمان والمكان جناية أخرى وهي احتجاز المجني عليها بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وقد صاحب ذلك الاحتجاز تعذيبها بدنياً على النحو المشار إليه بعاليه على النحو المبين بالأوراق.



واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أدوات "3 أحزمة جلد، سلسلة حديدية، شريط لاصق، سلك هاتف" مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين على النحو المبين بالأوراق

وفى سياق منفصل قررت النيابة العامة بالهرم، إيداع الأم المتهمة بإلقاء ابنها من البلكونة، مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، لإخضاعها للملاحظة الطبية بعدما قرر زوجها معاناتها من مرض نفسي.

وكشفت التحقيقات أن الأم المتهمة ألقت بطفلها فجأة من شرفة شقتها بالطابق الخامس، ونزلت من العقار وجلست بجوار جثته، ما أثار اندهاش الجيران والمارة بسبب حالتها الهادئة بجوار جثمان ابنها الغارق في الدماء.

وباستدعاء زوجها والد الطفل لسماع أقواله، أوضح أن زوجته تعاني من اضطرابات نفسية، وأنها قامت برمي طفلهما من الطابق الخامس وأنها تعاني من هلاوس سمعية وبصرية.

وصرحت النيابة بدفن جثمان الطفل بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، كما أودعت المتهمة مستشفى الأمراض العقلية والنفسية لتوقيع الكشف الطبي عليها وإعداد تقرير عن مدى سلامة قواها العقلية والنفسية وإدراكها وقت وقوع الحادث وإفادة النيابة بجميع تفاصيل حالتها، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العقار مسرح الحادث للكشف عن ملابساته.

تلقى الرائد أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة حول سقوط طفل رضيع من علو، حيث تم العثور على جثته وبجواره والدته التي كانت تظهر عليها علامات اضطراب نفسي.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان القسم، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.