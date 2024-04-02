شباب الصحفيين : مصر بتفرح والمصريون في عيد

عن حفل تنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة

وجهت جبهة شباب الصحفيين التهنئة إلى الشعب المصري العظيم بمناسبة الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي لمدة 6 سنوات قادمة.. مؤكدة الجبهة على إن حفل التنصيب هو بداية انطلاق الجمهورية الجديدة وحدث تاريخي هام ومرحلة جديدة من عمر الوطن.



قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: مصر بتفرح واليوم عيد جديد للشعب المصري العظيم البطل الحقيقي في معركة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس السيسي بكل اقتدار وتميز .



اضاف طواله:هنستكمل الحلم مع الرئيس السيسي الذي صنع الأمل في غد مشرق ومستقبل افضل يبني بسواعد ابنائة المخلصين وسنضع أيدينا في أيدي الرئيس لاستكمال الانجازات التي بدأت منذ 10 سنوات ولم تحدث في تاريخ مصر منذ 100 سنة.

أشار رئيس الجبهة إلي إن مصر تبدأ عصر جديد نحتاج فية إلي بذل أقصى الجهود من كل المصريين لمواصلة العطاء والوصول إلى الهدف المنشود في تحقيق تطلعات أبناء مصر.

أوضح طواله : نجدد العهد والوعد بدعم ومساندة الدولة المصرية في الولاية الثالثة والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية الحكيمة الرشيدة حفاظا على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه ولمزيدا من المشروعات العملاقة.