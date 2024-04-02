استمرار تطبيق خطة الاستفادة من البحث العلمي في الصناعة

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاستمرار في تطبيق خطة الدولة للاستفادة من البحث العلمي في خدمة الصناعة.

وأوضح وزير التعليم العالي أن الوزارة تسعى لتحويل المخرجات البحثية لمنتجات قابلة للتصنيع.

جاء ذلك خلال ترأس وزير التعليم العالي اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بمبنى التعليم الخاص في القاهرة الجديدة.

وحضر الاجتماع الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي، والدكتور وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأعضاء المجلس.

وأكد وزير التعليم العالي متابعة مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والاهتمام بريادة الأعمال داخل الجهات البحثية وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

ونوه وزير التعليم العالي بأن المراكز البحثية تشهد حراكًا واسعًا في ملف ربط البحث العلمي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة أغراض التنمية المستدامة.

وأشار وزير التعليم العالي إلى السعي الجاد لتحويل المخرجات البحثية المتميزة لمنتجات قابلة للتصنيع، وتعزيز الترتيب في التصنيفات الدولية، ورفع مؤشرات النشر العلمي العالمي، واتخاذ خطوات جادة لتطبيق الأبحاث العلمية على أرض الواقع.

ولفت وزير التعليم العالي إلى التوسع في إنشاء وحدات إنتاج داخل المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وعمل حاضنات تكنولوجية، وتطوير الآليات التنفيذية للعمل، ومتابعة تنفيذ المشروعات البحثية الجارى العمل بها.

الاستفادة من الخبرات الكبيرة لتطوير البحث العلمي

وأكد وزير التعليم العالي ضرورة الاستفادة من العلماء المصريين بالخارج والخبرات الكبيرة التي يمتلكونها لتطوير منظومة البحث العلمي المصرية.

ووجه وزير التعليم العالي بالعمل على إيجاد بدائل محلية للمواد المستوردة من خلال البحث العلمي ومستلزمات الإنتاج والتصنيع التي تحتاج إليها قطاعات التنمية المختلفة، والتركيز على الوصول لبدائل صديقة للبيئة ومستدامة وذات عائد وجدوى اقتصادية.

وشدد وزير التعليم العالي على أهمية التعامل بجدية مع ملف السلامة البيئية والصحة المهنية، والعناية بتطبيق دليل السلامة، وتقديم تدريب لكل العاملين والمختصين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لأحدث سبل السلامة والأمان والحفاظ على الصحة المهنية.

حضر الاجتماع كل من: الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور ضياء خليل المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، واللواء هيثم زكي مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

واستعرض المجلس وضع دليل السلامة البيئية والصحة المهنية للجامعات والمراكز والهيئات البحثية بالتعاون مع وزارة البيئة؛ بهدف التخلص من النفايات الخطرة الموجودة، وضمان بيئة صحية وآمنة داخل المؤسسات التعليمية والبحثية.

