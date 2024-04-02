مياه القاهرة تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الفطر المبارك

قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة انه قد تم اعلان حالة الطوارىء بجميع فروع الشركة استعدادا لاجازة عيد الفطر المبارك وذلك من خلال تجهيز اسطول من سيارات توزيع المياه والشفاطات والمعدات التابعة للشركة تحسبا لوقوع اى اعطال مفاجئة.

وأضاف رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه تقرر استمرار تشغيل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع التابعة للشركة يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءاً طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك بكافة مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة والتى سبق وأعلنت عنها الشركة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وبياناتها كالتالى :



واشار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، الى انه تم وضع خطة محكمة من قبل لجنة ادارة الازمات بالشركة والتى تتألف من اعضاء من قيادات القطاعات الفنية بالشركة للتنسيق بين جميع المواقع فى حالة وقوع اى احداث او اعطال طارئة تستلزم التدخل السريع .

غرفة عمليات الخط الساخن 125 بالشركة تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وفى أيام الإجازات والعطلات الرسمية لتلقى شكاوى واستغاثات

وأكد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، على أن غرفة عمليات الخط الساخن 125 بالشركة تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وفى أيام الإجازات والعطلات الرسمية لتلقى شكاوى واستغاثات المواطنين تزامنا مع موجة الطقس الحارة التى تمر بالبلاد واجازة عيد الفطر المبارك كما تم وضع جدول نوبتشيات لجميع العاملين بفروع الشبكات التابعة للشركة لضمان وجود فرق صيانة متوفرة على مدار الساعة للتعامل مع اى مواقف طارئة.

وياتي هذا فى إطار إهتمام حرص الشركة على استدامة تقديم خدماتها لعملائها ، والتعامل مع اى شكاوى او ازمات قد تطرأ طوال إجازة عيد الفطر المبارك.

يذكر أن المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أكد اهتمام الشركة بمنظومة المعامل وجودة مياه الشرب، حيث تم تجهيز المعمل المرجعى لمياه الشرب وفقا للمواصفات القياسية العالمية، مزودا بأحدث تكنولوجيات أجهزة التحاليل الدقيقة، ويضم أفضل الكوادر البشرية في مجال تحليل عينات المياه من الناحية الكيميائية والميكروبيولوجية والبيولوجية لضبط وتوكيد جودة نتائج التحاليل لما يمتلكونه من خبرات طويلة في هذا المجال.

وأضاف، أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للمعمل المرجعى: "التحقق من جودة مياه الشرب بجميع محافظات جمهورية مصر العربية وذلك بمتابعة وتقييم نوعية مياه الشرب بجميع مراحل الإنتاج بدء من المأخذ وبمحطات التنقية مرورا بخطوط وشبكات نقل المياه وصولا إلى المواطنين، مع تطبيق كافة المعايير الواردة بالطرق العالمية لتحاليل المياه والصادرة عن هيئات دولية.

استعرض المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، مراحل تطور الطاقة الإنتاجية لمحطة مياه شبرا الخيمة، لتنتج حاليا أكثر من 600 ألف متر مكعب يوميا، وتم التنسيق مع شركة مياه الشرب بالقليوبية بشأن التخطيط لتنفيذ توسعات بطاقة 50 ألف متر مكعب لتغطية احتياجات مدينة قليوب ضمن المخطط المستقبلى للمحطة.

جاء ذلك أثناء زيارة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لعدد من محطات ومواقع مياه الشرب والصرف الصحى، محطة مياه سيرياقوس مركز الخانكة بطاقة ١٤٥ ألف متر مكعب يوم، محطة معالجة الصرف الصحى القشيش، ومحطة مياه شبرا الخيمة بطاقة ٦٠٠ ألف متر مكعب يوم.