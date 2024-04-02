محافظ أسيوط: رفع 265 طن قمامة خلال حملات نظافة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لرفع مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة وفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة موضحاً إنه تم رفع 265 طن مخلفات وقمامة وتسوية وتمهيد طرق بمركزي ديروط وابوتيج خلال حملات نظافة التي يتم شنها دورياً خلال الفترتين الصباحية والمسائية لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم شن حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين بالإضافة إلى تسوية وتمهيد الشوارع غير المرصوفة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين بمركزي ديروط وابوتيج بإشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة ابوتيج ونوابهما ورؤساء الوحدات المحلية للقرى ومسئولي النظافة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بكل مركز، لافتاً إلى رفع المخلفات والقمامة من صناديق القمامة والحاويات الموزعة بعدد من الشوارع والمناطق ونقلها لتفريغها في المكان المخصص لذلك بعيداً عن الكتلة السكنية من بينها رفع نقاط التجميع الموجودة بقرى (جرف سرحان وصنبو والمسعودي ودشلوط ) وتمهيد وتسوية الطرق ورفع كفاءة الشوارع العمومية والرئيسية بعد حفر الصرف الصحيورفع المخلفات الناتجه عن ذلك فضلاً عن أمام المدارس والمصالح الحكومية وشارع الجيش والمحطة بمدينة ابوتيج بالإضافة إلى شفط الأتربة من جانبي الطريق وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي، اللودر، الجليدر، الحاويات، سيارات النقل) وغيرها.