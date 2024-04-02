ارتفاع جديد بأسعار الذهب بمحلات الصاغة بمنتصف تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا طفيفًا بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 3085 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3526 جنيها.

عيار 21 يسجل 3085 جنيها.

عيار 18 يسجل 2644 جنيها.

عيار 14 يسجل 2057 جنيها.

الجنيه الذهب 24680 جنيها.

عودة الصعود للذهب العالمي

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي من جديد خلال تداولات اليوم لتسجل مستوى تاريخي جديد وذلك على الرغم من قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الحكومية، يرجع هذا إلى تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بسبب التوترات الجيوسياسية.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي اليوم عند المستوى 2266 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2251 دولار للأونصة لتسجل ارتفاع بنسبة 0.4% ويتداول السعر وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2259 دولار للأونصة.

الذهب ارتفع اليوم للجلسة السادسة على التوالي ليستمر في مخالفة توقعات الأسواق ويستمر في الصعود دون الحاجة إلى تصحيح سلبي وذلك على الرغم من تسجيله مستوى قياسي أيضاً مطلع هذا الأسبوع.

واستكمل الذهب مكاسبه رغم صعود الدولار إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر، في حين يجري تداول عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين، بعد بيانات أظهرت نمو قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للمرة الأولى في عام ونصف العام خلال شهر مارس.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، الجمعة، إن أحدث بيانات للتضخم لم تؤثر على التوقعات الأساسية للبنك المركزي، لكنه قال إن قوة الاقتصاد "تعني أننا لسنا بحاجة إلى التسرع في التخفيض".

وعادة ما يرتفع الذهب مع تخفيض أسعار الفائدة لأن هذا يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 8:12 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.46 بالمئة إلى 2,261.48 دولار للأونصة، ليظل دون أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2,265.86 دولار الذي سجله الإثنين.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.12 بالمئة إلى 2,282.55 دولار للأونصة، لتتحرك هي الأخرى قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2,286.4 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 2.24 بالمئة إلى 25.64 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 907.45 دولار، وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1,008.44 دولار.