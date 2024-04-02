محافظ أسيوط يهنئ السيسي بحلف اليمين الدستورية وبدء ولاية رئاسية جديدة

هنأ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وبدء ولاية رئاسية جديدة، داعياً المولى عز وجل أن يوفق فخامة الرئيس ويكلل جهوده لتحقيق آمال الشعب المصري وتطلعاته وأحلامه واستكمال مسيرة التنمية والجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها وأن ينعم على شعب مصر العظيم بمستقبل باهر للأجيال القادمة.

وقدم محافظ أسيوط، نيابة عن قيادات المحافظة والعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز والأحياء التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستورية، موجهًا له تحية اعزاز وتقدير لما يبذله من جهود كبيرة وانجازات تحققت على أرض الواقع فى كافة القطاعات لمواجهة تحديات غير مسبوقة والمضي قدمًا لاستكمال مسيرة التنمية، قائلا: "سجل لكم التاريخ سيادة الرئيس بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية واستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة حتى صارت مصر فوق الجميع وأصبح شعارنا تحيا مصر".

تطوير المناطق الصناعية بالمحافظة وجذب استثمارات جديدة

وأشار محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – إلى أن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال العشر سنوات الماضية تعد إنجازًا غير مسبوقًا لصالح المواطن المصري، وقد حظيت محافظة أسيوط بالعديد من الإنجازات والمشروعات التنموية والقومية في كافة القطاعات ومنها مشروعات والصحة والتعليم والكهرباء والبترول ومياه الشرب والصرف الصحي والمحاور والطرق وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة وجذب استثمارات جديدة، معلنًا اصطفاف الشعب المصري خلف الرئيس لاستكمال مسيرة التنمية في كافة القطاعات.

كات الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أدى، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية بجلسة خاصة لمجلس النواب بمقره الجديد بالعاصمة الادارية الجديدة، إيذانًا ببدء فترة رئاسية ثالثة، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في ديسمبر الماضي وحصل فيها على 39مليوناً و702 ألف و451 صوتاً بنسبة 89.6%، بحضور جميع نواب الشعب، وأعضاء الحكومة، وكبار رجال الدولة.