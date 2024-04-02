هيفاء وهبي بقفطان وحقيبة ذهبية والسعر خيالي (صور)

خضعت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة كعادتها مستعرضة قوامها الممشوق ووزنها المثالي وأناقتها البالغة لتكن دائمًا محط اهتمام وإعجاب متابعيها أينما ظهرت.

حقيبة هيفاء وهبي ذهبية بتوقيع فالنتينو وسعرها خيالي

وتألقت هيفاء وهبي بإطلالة بيضاء ساحرة، حيث ارتدت قفطانا طويلا، فضفاضا، بأكمام طويلة، صمم من قماش الحرير الأبيض، مزين بالخيوط الذهبية، عكست قوامها الممشوق ووزنها المثالي بشكل ناعم وجذاب، فيما انتعلت حذاء بكعب عال وسيور مرصعه بحبات الكريستال.

حمل القفطان توقيع دار الأزياء العالمية kaftish، وبلغ سعره 400 دولار بما يعادل حوالي 20 ألف جنيه مصري.

وتزينت بحقيبة يد ذهبية من توقيع فالنتينو ووصل سعرها 160 ألف جنيه مصري لتكمل أناقتها على خطى الأميرات.

أما من الناحية الجمالية، واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبى ولدت فى بيروت، لبنان، 10 مارس 1976)، مغنيه، و ممثله، وفنانه استعراضيه لبنانيه من اب لبنانى وام مصريه. اتلقبت بـ "عطر الليل"، و"فراشة الوادى". اتولدت هيفا سنة 1972 من اب من جنوب لبنان وام مصريه، ونشئت فى بيروت. وهى صغيره اشتغلت فى محل بيع مجوهرات، ومانيكان، وفى الاعلانات. اتجوزت ابن عمتها، وخلفت منه بنت اسمها زينب، وانفصلت عنه. كسبت مسابقة جمال جنوب لبنان، لكن اتسحبت منها الجايزة بسبب ان عندها بنت وده كان ضد شروط المسابقه. حبت وغوت المزيكا، والعزف على البيانو من صغرها. ومن حوالى سنة 1996 عملت اغانى، وكليبات كتيرة، وعملت استعراضات جميلة، واتشهرت شهرة كبيرة بعد ما اتجهت للغنا فى مصر، واشتركت باُغنيتها "واوا" فى فيلم "مرجان احمد مرجان" مع الممثل المصرى عادل إمام، ومثلت فى فيلم "دكان شحاته".

حصلت هيفا على تكريم واسع، وجوايز كتيرة، وغنت فى بلاد كتيره، وفى 24 ابريل 2009 اتجوزت من رجل الاعمال المصرى احمد ابو هشيمة، فى حفله كبيرة، وانفصلت عنه فى 2012. وشاركت هيفا بلجنة تحكيم برنامج شكلك مش غريب اللى بيتعرض على "MBC 1"، و"MBC مصر".

هيفا مغنية حديثة متطورة من لبنان، اللى اتعرفت بالتوليرانسيه، والانفتاح الحضارى، لكن بتغنى وسط منطقه منغلقه فكرى، ومتخلفة من العالم، بيسود فيها التطرف والعنف، فيها ناس كتيرة ما بتحترمش الستات، وبتعتبرهم عورة، وبتحرم الغنا والفن، وعندها تبيين الدراع عرا، عشان كده اتعرضت لحملات تشهير كتيرة زى غيرها من الفنانات فى المنطقه دى، واتمنعت من الغنا فى كذا بلد، لكن شخصيتها قوية وبتقدر تعرض وجهة نظرها بقوة وشجاعة، وبترفض الابتزاز. اتعرضت هيفا هيه والمغنيه اللبنانية نانسى عجرم بعد ماتش كوره بين مصر و الجزاير يوم 18 نوفمبر 2009 فى تصفيات كاس العالم لحملة شرسه من الجزاير واطراف عربية اكمنهم شجعو مصر! واتهاجمو فى الجرانيل الجزايرية بالبربرى والعربى والفرنساوى. ووصل الهجوم لحد التهديد. عن الموضوع ده قالت هيفا إنهم زجو بإسمها لما رفعت علم مصر، وغنت لكاس العالم فى حفله لكن ما يهمهاش رأيهم فى الموضوع ده، وما يهمهاش قرار منعها من الغنا فى الجزاير (هى و نانسى عجرم اتمنعو من الغنا فى الجزاير لتشجيعهم فريق مصر!). غنت هيفا اغنيه لمصر اسمها "80 مليون إحساس" من كلمات بهاء الدين محمد، و ألحان محمد الصاوى، وتوزيع احمد ابراهيم.

