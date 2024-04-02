نهائي ناجح للدورة الرمضانية لكرة القدم بمركز شباب ههيا

شهد الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، نهائى الدورة الرمضانية فى كرة القدم الخماسية بمركز شباب ههيا، والتى نظمت خلال شهر رمضان، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وخلال كلمته رحب الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة بالحضور، ونقل تحيات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، موجها الشكر لأعضاء مجلس إدارة المركز برئاسة اللواء عصام ابو المجد لدعم وتنظيم الدورة، مهنئا الجميع بحلول شهر رمضان، وما بالعشر الأواخر من روحانيات ايمانية، داعيا الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا، وأن يعيد علينا شهر رمضان بالخير واليمن والبركات.

وأكد وكيل الوزارة أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية تثمن مجهودات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لدعم المنظومة بقطاعيها الشبابي والرياضي، وتسعد المديرية دائما بما يقدموه من دعم متواصل للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات، معربا عن سعادته لحضور النهائي الدورة الرمضانية بمركز شباب ههيا.

أقيمت المباراة النهائية بين فريقي مركز شباب ههيا والمحمودية، وانتهت بفوز فريق ههيا وحصوله على المركز الأول، كما أقيمت مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين فريقي شرشيمة والمسلمي والتي انتهت بفوز فريق شرشيمة وحصوله على المركز الثالث، وسط حضور جماهيرى كبير، واتمست المباريات بالندية والروح الرياضية.

وقدمت الجوائز المالية والكؤوس والميداليات للاعبين، وجائزة أحسن لاعب وأحسن حارس مرمي وهداف الدورة، وذلك من باب المسؤولية الاجتماعية للمجتمع الأهلي الداعم للرياضة فى المحافظات والأقاليم.

5000 قيمة الجائزة

وقدرت إجمالي قيمة الجوائز المقدمة بعشرة آلاف جنيه، حيث حصل المركز الأول على جائزة قدرها 5000 جنيه، بينما المركز الثاني على 3000 جنيه، والمركز الثالث على 2000 جنيه، وفى نهاية اللقاء تم توزيع الجوائز وتسليم الميداليات والكؤوس على الفرق الفائزة المشاركين فى الدورة الرمضانية.

رافق الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، كل من: الدكتور أحمد حماد مدير عام الإدارة العامة للشباب، السيد خليل معاون وكيل الوزارة للشباب، والسيد الحسيني مدير إدارة شباب ههيا، ويتم ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية بتنفيذ وتكثيف الأنشطة والفعاليات الدينية والثقافية والاجتماعية لجذب الطلائع والشباب، وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتوجيهات الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة.