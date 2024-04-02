لحل مشاكل المواطنين.. لقاء جماهيري بالمحلة الكبرى

عقدت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى برئاسة اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى جلسة لقاء جماهيري لتلقي شكاوى المواطنين، بحضور المهندس محمد السباعى نائب رئيس المدينة.

وقد تم خلال اللقاء بحث شكوى تضرر المواطنين بنطاق وحدة الجابرية من وجود تراكم للقمامة بمنطقة المقابر الجديدة بشارع 21، وتم على الفور مخاطبة الوحدة لاتخاذ اللازم لرفع الضرر عن الأهالى. كما تم بحث شكوى لأحد المواطنين، بنطاق وحدة الهياتم، يتضرر من قيام جار له بالتعدى بمخالفة اشتراطات البناء، وتم التوجيه على وجه السرعة بعمل المعاينات اللازمة؛ لرفع الضرر عن المواطن.

وحرص اللقاء على بحث شكوى متعهد سوق القرية ببشبيش عن يوم الخميس من وجود سويقة يوم الثلاثاء بجوار مكان السوق مما يعارض مصالح السوق الرئيسي، وتم إحالة الشكوى للوحدة المحلية ببشبيش لدراسة الشكوى المذكورة.

وتضمن اللقاء بحث شكوى من أحد المواطنين من وجود العديد من المخالفات بمنشية مبارك، وتم إحالة الشكوى للوحدة المحلية لقرية محملة أبوعلي لبحث ودراسة المخالفات المذكورة بالشكوى.

وشارك فى اللقاء المهندس رضا الشناوى مسئول اللقاء الجماهيرى بخدمة المواطنين.

يذكر أن مركز المحلة يقوم بعقد هذا اللقاء الجماهيري بصفة أسبوعية لمواجهة أزمات ومشاكل المواطنين والعمل علي حلها سريعاً في. تقليد يد من قبل مجلس مدينة مركز المحلة برئاسة اللواء عمرو فكري رئيس المدينة.