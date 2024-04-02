فتح باب العضوية لبرلمان شباب مصر بالمنيا

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، برئاسة الدكتور مندي عكاشة، عن فتح باب العضوية لبرلمان شباب مصر "نموذج محاكاة مجلس النواب" تحت شعار كُن قياديًا.. كُن مؤثرًا، وذلك خلال الفترة من 1 لــ 10 أبريل الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن برلمان الشباب يُعد برنامج تدريبي تثقيفى يعــبر فيه النشء والشباب عن آرائهم بحرية، ويتدربون على الممارســة الديمقراطية، ويشاركون في صنع القرار من خلال مناقشات جادة وفعالة لقضـايا وطنهم بأسـلوب علمي، حيث يعتبر نموذجًا تدريبيًا كصورة مصغرة من مجلس النواب أعضائه الشباب، ويقوم بإعداد وتأهيل الشباب ليتولوا المناصب التشريعية والتنفيذية ويكونوا أعضاء فاعلين في بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف عكاشة، أن وزارة الشباب والرياضة تقدم تدريبًا علميًا على ممارسة أدوات الرقابة البرلمانية ("السؤال، طلب الإحاطة، الاستجواب إلخ"، والتعريف "بماهية البرلمان، دوره، وظائفه "اللجان النوعية واختصاصاتها وكيفية سير المناقشات، كيفية إعداد التقارير، التدريب على نموذج المحاكاة لجلسات المجلس)، وكذا التدريب من خلال (أساتذة متخصصين في العلوم السياسية وخبراء برلمانيين من مجلس النواب).

ولفت إلى أن وزارة الشباب والرياضة حددت شروطًا ومعايير للالتحاق تشمل، السن لا يتعدى 25 عامًا ولا يقل عن 18 عامًا، أن يكون عضوًا بأحد مراكز الشباب وفى حالة عدم وجودها (التوجه لأقرب مركز شباب لعمل عضوية بالمركز)، الاشتراك من خلال الرابط https://www.emys.app/youth/elecY_parliament_form ، عقد مقابلات شخصية للمتقدمين بمدريات الشباب والرياضة في نطاق كل محافظة، فتح باب الانضمام شهريًا من يوم 1 لــ 10 لإتاحة الفرصة لمشاركة الأعضاء.