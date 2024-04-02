الثلاثاء 02 أبريل 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجامعة العربية تدين الاعتداء الاسرائيلي على القنصلية الايرانية بدمشق وتعتبره انتهاكاً لسيادة سوريا

الجامعه العربية
الجامعه العربية


ادانت جامعة الدول العربية الاعتداء الاسرائيلي الذي استهدف مبنى القنصلية الايرانية بدمشق في الاول من أبريل، في انتهاك واضح لسيادة الجمهورية العربية السورية، وخرق خطير جديد من جانب اسرائيل للقانون الدولي وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بخصوص احترام المقار الدبلوماسية.

 

وحذر مصدر مسؤول بالامانة العامة من خطورة التصرفات التي ترتكبها اسرائيل وترمي من ورائها إلى توسيع رقعة الحرب إقليمياً والدفع بالمنطقة إلى حالة من الفوضى، داعياً إلى ضرورة مواصلة الجهود لوقف فوري لهذه الحرب ووضع حد للجرائم  التي ترتكبها اسرائيل بشكل يومي.

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