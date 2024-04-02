مياه القليوبية تكرم الأمهات المثاليات على مستوى الشركة

كرم المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، ونقيب المهندسين بالمحافظة، أمهات شركة مياه القليوبية المثاليات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2024، والتى نظمتها الادارة العامة للعلاقات العامة

ومن جانبه أكد مجاهد، أن الأحتفال بعيد الأم يأتى إيماناً بمكانتها وعرفاناً بدورها الأصيل فى بناء الأمم، وتأكيداً على الاستمرار فى دعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التى تضاف إلى سجلها المشرف، لافتاً أن مصر كلها تفتخر وتعتز بما تحققه الأمهات المصريات فى ظل قيادة حكيمة رشيدة.

واختتم اللقاء بتكريم الأمهات المثاليات وهم ايمان صبحى المحلاوي قطاع المعامل ومايسه سعيد من قطاع الدعم الفني حيث تم تسليمهن شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديراً لقصص كفاحهن.

جدير بالذكر ان المهندس مصطفى مجاهد يقيم اليوم حفلا لتكريم ابناء العاملين الفائزين فى مسابقة حفظ القرأن الكريم .