وزارة العمل: انخفاض نسبة البطالة وتشغيل أكثر من 7 ملايين شاب

كشفت وزارة العمل تراجع البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.9 % الآن، بسبب المشروعات التي توفر ملايين فرص العمل في كافة المجالات، وأشارت الوزارة إلى استيعاب أعداد كبيرة من العمالة غير المنتظمة ودمجها في سوق العمل، بعد تسجيلها رسميًا وكشف تقرير عن الوزارة أن هناك 28 ألفا و298 عاملا غير مُنتظم يعملون في مدينة العلمين الجديدة، و65 ألفا و261 عاملا في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت الوزارة الي أنه تم تشغيل أكثر من 7 ملايين شاب وفتاة، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة في مجال التوظيف تنسيقًا مع القطاع الخاص ،ومن واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالى.

وقالت الوزارة في تقريرها إنها استطاعت توفير وظائف من خلال النشرة القومية للوظائف، التي تعلن عنها كل 15 يومًا،وملتقيات التوظيف تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات ، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، وأيضا شركات إلحاق العمالة المصرية التى تُشرف عليها الوزارة ، والمرخص لها بممارسة النشاط ،واوضحت الوزارة في تقريرها أنها وفى مجال التشغيل بالداخل والخارج ، " تمتلك الوزارة 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان بعمل فيها ما يقرب من خمسة ملايين عامل مصري.

إلغاء ترخيص 81 شركة لمخالفتها أحكام القانون

وفي نفس السياق تمكنت مكاتب التمثيل العمالى بالخارج من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، تجاوزت الـ 2 مليار و105 ملايين جنيه مصرى خلال 10 سنوات فقط ..كما قامت الوزارة خلال نفس الفترة بالترخيص لأكثر من 225 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل فى الخارج،وتجديد ترخيص لأكثر من 1207 شركات أخرى، وأنه تم إلغاء ترخيص 81 شركة لمخالفتها أحكام القانون، ليصبح أجمالى عدد الشركات المرخصة أكثر من 1440 شركة.