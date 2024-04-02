قبل العيد ... مراكز المنيا تضيء الطرق والشوارع

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن شمال وجنوب محافظة المنيا ، أعمال إضاءة الطرق والشوارع قبل عيد الفطر المبارك، وذلك حرصا على حياة المواطنين والمركبات من الحوادث ، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الاجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ، بمراكز المحافظة.

وذلك بتنظيم حملات ميدانية متنوعة ، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع ، والأحياء الداخلية وإجراء أعمال الصيانة الدورية ، ورفع كافة الإشغالات على حرم الطريق العام ، وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، بمواصلة جهودها في إطار دعم الإنارة العامة، لإصلاح أعطال الكهرباء وتوصيل الأسلاك الكهربائية التي تم قطعها بسبب سوء الأحوال الجوية أمام المساكن ، وأمام كنيسة القديسة دميانة بماقوسة على طريق القاهرة - أسوان الزراعي وإعادة التيار الكهربائي .

كما تم تغيير الأسلاك الكهربائية وتوصيل أسلاك كهربائية أكثر أمانا ً بـ"قرية بنى محمد سلطان" ، وتم إعادة إنارة الطريق ، لتوضيح الرؤية للمواطنين منعا للحوادث المرورية ، كما واصلت الوحدة المحلية بـ"بني احمد الغربية" أعمال تركيب ٤ كشافات جديدة بالطرق الرئيسية ، إلى جانب صيانة ٢٠ كشافا بالقرية وأيضا تم صيانة وإنارة الكشافات على الطريق العام بـ"قرية نزلة حسين "حفاظاً على سلامة أرواح المواطنين.

وفي مركز ومدينة مغاغة شمال المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حلمي ، واصلت الوحدة المحلية جهودها في تكثيف حملاتها في مجال دعم الإنارة العامة وتركيب كشافات للمناطق المظلمة ، حيث نفذت حملة صيانة كشافات الإنارة بالطرق الدائري ومدخل قريتي ( ابا – العباسية) ، و مراجعة كفاءة أعمدة الإنارة بالشوارع والطرق العامة ، واستبدال الأسلاك المتهالكة ، بأخرى أكثر أماناً واصلاح الكشافات .

وذلك لرفع كفاءة مستوى الإنارة ، أمام عبور المواطنين وحركة السيارات ، حرصاً على سلامة المواطنين ، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص ، حملة لصيانة الأعمدة وإنارة الطرق الرئيسية، والفرعية بنطاق الوحدة المحلية القروية" بنى موسى ، وتواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة ، المتابعة المستمرة في رفع مستوي إنارة الأعمدة بالشوارع الرئيسية و الفرعية.

بالإضافة، إلي استمرار أعمال صيانة أعمدة الإنارة بالوحدات المحلية ، (الحسينية - أبو جرج - بنى على) ، وتم صيانة الأعمدة بالطريق العام ، المؤدى لعزبة التوت ونجع العرب والجزيرة ، والطريق الدائري ببني علي لسلامة المواطنين ، إلى جانب استكمال دهان أعمدة الإنارة على رصيف طريق القاهرة - أسوان الزراعي ، لإظهار الجانب الجمالي لمدخل المدينة .