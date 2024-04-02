مسلسل صيد العقارب الحلقة 23| مواعيد العرض والقنوات الناقلة

شهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 22 بطولة الفنانة غادة عبدالرازق الذي يُعرض عبر قناة CBC، حول تطور الصراع بين عائلة الحاج إسماعيل الغول والحاج حسن ضرغام، إلى جانب معرفة الدكتورة عايدة سرًا خطيرًا وجهت من خلاله ضربة قاسية إلى عائلة إسماعيل الغول، لذلك يتشوق الجمهور لمشاهدة الحلقة 23.

مسلسل صيد العقارب

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 23

موعد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 23 الساعة 1.45 صباحا وكذلك الساعة 2.15 مساءً.

كما تُذاع إعادة الحلقة 23 من مسلسل صيد العقارب على قناة cbc دراما الساعة 4.30 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT اليوم الساعة 7.30 مساء.

تفاصيل مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

وكان من أبرز الأحداث التي تضمنها مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 بطولة غادة عبد الرازق، هو ذهاب سميحة "سيمون" زوجة الحاج إسماعيل الغول "رياض الخولي" ووالدة سامح "أحمد ماجد" إلى الدكتورة عايدة في مكتبها، لتتفاجأ بها الأخيرة وتنتهي الحلقة على هذا المشهد، ليزداد ترقب الجمهور للأحداث القادمة من مسلسل صيد العقارب.

كما تضمن مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق معرفة الحاج إسماعيل الغول أمر زواج حفيده أدهم 'أحمد الشامي" من نورا "ريم المصري" حفيدة الحاج ضرغام"أحمد ماهر"، وهو ما أسعده ونال إعجابه؛ كونه اعتبرها ضربة جديدة عائلة الحاج حسن ضرغام تلهيهم عن البحث عن سامح ابنه.

كما شهدت الحلقة 12 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق حديث الدكتورة عايدة مع الضابط حسام "عبدالرحمن علي"، تخبره بضرورة إعادة نورا ابنة شقيقتها، منعًا لحدوث مشكلات أكبر، كما شهدت الحلقة تذكر حفيدة الحاج حسن ضرغام الأخرى لذكرياتها السيئة التي قضتها مع سامح الغول بعدما غواها بالزواج وتخلى عنها، لتسقط دموعها بغزارة على خديها وهي تتذكر كل ما قاله لها لتبعد عنه.



تفاصيل مسلسل صيد العقارب الحلقة 11

وكان من أبرز الأحداث التي تضمنها مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 بطولة غادة عبد الرازق، هو اكتشاف زواج نورا حفيدة الحاج حسن ضرغام من أدهم حفيد الحاج إسماعيل الغول، وهو ما كشفته والدتها بعدما وجدت في حقيبة اليد الخاصة بها شريط برشام منع الحمل، لتواجهها بعدما جنّ جنونها وتعرف منها أنها تزوجت من أدهم وهو الشخص الذي تحبه، مبررة ذلك أنها تزوجته في الحلال ولم ترتكب إثمًا

واستكمالًا لهذه المفاجأة شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 بطولة غادة عبد الرازق حديث مصطفى نجل الحاج حسن ضرغام مع شقيقته فاطمة التي تتهم ابنتها نورا بأنها ارتكبت ذنبًا كبيرًا بزواجها، مؤكدًا لها أن ابنتها لم تفعل شيئًا خاطئًا بل تزوجت في الحلال، واختارت البُعد عن أرض الصراع التي يقعون فيها جميعًا بتحريض من الشيطان.

كما تضمن مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 في نهاية الأحداث إرسال الدكتورة عايدة وهي الفنانة غادة عبد الرازق رجالها لمراقبة والد أدهم لكونه الشخص الوحيد الذي يعرف مكان أدهم ونورا بعدما تزوجا واختفيا سويًا.



أحداث مسلسل صيد العقارب

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، محمود عبد المغني، سيمون، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

