اليوم .. انقطاع مياه الشرب بمدينة المنشاه للقيام بأعمال تطهير المرشحة السطحية

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب أن الشركة أعلنت عن ضعف المياه بالأدوار العليا بمدينة المنشاه جنوب محافظة سوهاج اليوم الثلاثاء الموافق 2 من شهر أبريل الجاري وغدا الأربعاء الموافق 3 من ذات الشهر فى تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا ولمدة ثلاث ساعات .





وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه يتم خلال فترة ضعف المياه بالأدوار العليا بالمدينة القيام بأعمال تطهير المروقات بمحطة مياه المنشاه المرشحة السطحية.





وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.





وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.





وفي سياق متصل أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج إختبارات المسابقة الدينية في حفظ وتلاوة القرآن الكريم للعاملين بالشركة وابنائهم وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .





وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج انه اشرف على المسابقة الامام هشام هارون مدير ادارة بحوث المعاهد الازهرية بسوهاج سابقاً وشارك في المسابقة عدد 119 مشارك منهم 15 مشارك من العاملين في حفظ القرآن الكريم كاملاً وحفظ ثلاث اربع القران ونصف القران وربع القران وعدد 104 مشارك من أبناء العاملين فى حفظ القرآن الكريم كاملاً وحفظ ثلاث اربع القران ونصف القران وربع القران وخمسة اجزاء وثلاثة اجزاء على ان يتم تكريم الفائزين خلال احتفالية الشركة بحفظة القران الكريم.





وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار ان المسابقات تاتى تشجع للعاملين وابنائهم على حفظ القرآن الكريم لغرس قيم الخير والعطاء حتى يستطيعوا القيام بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم هذا بالاضافة الى إعداد جيل صالح متخلق بأخلاق القرآن ومتزود بآدابه ولتحفيز الأجيال الناشئة على الالتزام بدينها وإدراك واجباتها تجاه عقيدتها ولتحقيق الفهم الصحيح للدين لمواجهات تحديات اليوم والمستقبل.