إصابة عاملين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبلينا

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة عامل في العقد الثالث من العمر بجرح بفروة الرأس من الخلف طرف أول وعامل آخر بجرح رضي بمقدمة الجبهة طرف ثان وجرى ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصابين لمستشفى البلينا المركزي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز.



انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "أحمد . ح . ع . ع" 30 سنة عامل مصابًا بجرح بفروة الرأس من الخلف وتم نقله لمستشفى البلينا المركزي لتلقي العلاج.



وطرف ثان "هاني . م . ع . ا" 22 سنة عامل مصاباً بجرح رضي بمقدمه الجبهة وجرى نقله لمستشفى البلينا المركزي وشقيقه "فارس . ا . م . ع" 24 سنة عامل الطرفان مقيمان بذات الناحية .



وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق متصل تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثتي مزارع في العقد السادس من العمر ونجار يبلغ من العمر 37 عامًا يقيمان بدائرة المركز لقيا مصرعهما غرقا أثناء قيام الأول بغسل يديه عقب ري أرضه الزراعية بترعة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج انزلقت قدماها وسقط بها وحال محاولة الثاني إنقاءه سقط معه وجرى نقل الجثتين لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة المراغة بلاغًا بغرق شخصين بترعة مركز المراغة.

انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وتبين غرق كل من :- "حلقة . ك . ا . ق" 60 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية و"شحاتة . ا . ل . س" 37 سنة نجار ومقيم دائرة المركز بالترعة المشار إليها وتم انتشال الجثتين ونقلهما لمشرحة مستشفى طهطا العام.

وبسؤال كل من :- نجل الأول "نشأت . ح . ك" 35 سنة حاصل على دبلوم صناعي وشقيق الثاني "محروس . ا . ل" 48 سنة عامل ومقيمين بذات الناحية أفادا بأنه عقب انتهاء الأول من ري أرضه الزراعيه وقيامه بغسل يديه بالترعة المشار إليها اختل توازنه وسقط بها وتصادف مرور الثاني وحال محاولته إنقاذه غرقا سويا ونفيا الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.