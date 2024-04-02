أمر قاضي المعارضات بالقليوبية بحبس المتهمان بسرقة الشقق والسيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ،15يومًا علي ذمة التحقيقات ، في شبرا الخيمة ومدينة العبور.

قرار جديد بشأن عصابة سرقة الشقق والسيارات بالقليوبية

وفي وقت مسبق ، أدلى المتهمان بسرقة الشقق في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، باعترافات أمام المباحث الجنائية، أنهما كونا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات والشقق بأسلوب المفتاح المصطنع في شبرا الخيمة ومدينة العبور.

وأضاف المتهمان، أنهما كانا يتتبعان الشقق المغلقة وغير المأهولة بالسكان، ويتم سرقتها وتقسيم المسروقات فيما بينهما.

قرار جديد بشأن عصابة سرقة الشقق والسيارات بالقليوبية

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية بورود إخطارين بواقعتي سرقة، تبين في الأول تمكن ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة من القبض على عاطل بتهمة سرقة إحدى السيارات المملوكة لأحد المواطنين من أسفل مسكنه بأسلوب المفتاح المصطنع، وأرشد عن السيارة وتم ضبطها وتحرر المحضر اللازم.

كما تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور، بضبط عاطل يستقل مركبة تروسيكل يقوم بسرقة الشقق المغلقة بدائرة القسم، وتم ضبط التروسيكل، وتبين أنه يقوم باستئجارة لنقل المسروقات عليه وبيعها لعميل له سيء النية، وتم ضبطه هو الآخر وأرشد عن المسروقات.



محاكمة 10 متهمين لاتهامهم بتزوير محررات رسمية بشبرا الخيمة

كما تستأنف محكمة جنايات شبرا بمحافظة القليوبية ، اليوم الثلاثاء، محاكمة 10 متهمين لاتهامهم جميعا بتزوير محررات رسمية، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشار هشام إبراهيم أبازيد، ومحمود منير خليل، وهيثم محمد جمال الدين، وأمانة سر عاصم طايل وعلي الفرماوى.

محاكمة 10 متهمين لاتهامهم بتزوير محررات رسمية بشبرا الخيمة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2893 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا، المقيدة برقم 71 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهميم "محمود ش س"، 22 سنة - ميكانيكي ومقيم بعزبة رستم شبرا الخيمة ثان، و"شعبان س خ"، 60 سنة، بالمعاش، ومقيم الساحل القاهرة، و"أحمد س أ"، 52 سنة - سائق ومقيم بعزبة إبراهيم بك شبرا الخيمة ثان، و"هشام م إ"، 55 سنة - بدون عمل ومقيم بولاق القاهرة، و"أحمد ح م"، 53 سنة - بدون عمل ومقيم بعزبة عثمان شبرا أول القليوبية، و"نور ف م"، 40 سنة، وبدون عمل ومقيم المرج القاهرة، "محمود ص ع"، 50 سنة - بدون عمل ومقيم أول السلام القاهرة، و"حسام ح س"، 47 سنة - ومقيم دار مصر الشروق القاهرة، و"فادي ي"، 53 سنة عامل ومقيم الزيتون القاهرة، و"عادل ف ي"، 30 سنة، عاطل، لأنهم في تاريخ سابق على المحضر بدائرة قسم شرطة شبرا ثان

وأشار أمر الإحالة، إلي أن المتهمين من الأول حتى الثالث وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية بمحافظة القليوبية، ارتكبوا تزوير محررات رسمية وهي إفادة منسوب صدورها للمجلس القومي للمرأة وإفادات منسوب صدورها لمكاتب تأمينات (المرج ، الموسكي ، شبرا مصر)، وشهادة مؤهل دراسي منسوب صدورها لإدارة الساحل التعليمية مدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنين، وشهادة مؤهل دراسي بكالوريوس في الآثار قسم الآثار الإسلامية بنظام التعليم المفتوح منسوب صدورها الجامعة القاهرة كلية الآثار وشهادة مؤهل دراسي ماجيستير في السمعيات منسوب صدورها لكلية الطب جامعة الإسكندرية وسجل تجاري منسوب صدوره لوزارة التجارة والصناعة جهاز تنمية التجارة الداخلية مكتب القليوبية بطريق الاصطناع الكامل.