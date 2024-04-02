ما هي أدعية ليلة القدر؟

أدعية ليلة القدر.. مع دخولنا في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك يسعى الكثير من المسلمين إلى اغتنام ليلة القدر، حيث أخفى الله تعالى ليلة القدر ليجتهد المسلم في طلبها ونيل ثوابها، حيث قال الله تعالى فيها: (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ * سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) سورة القدر.

أدعية ليلة القدر مستجابة

- اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير ما ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت.

- اللهم إنا نسألك في هذه الليالي المباركة يا قوي يا عزيز يا معين بقوتك وعزتك يا عزيز يا متين أن تكون لنا عونا ومعينا في جميع أقوالنا وأحوالنا وأفعالنا.

- اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك، وحسن الظنّ بك، اللّهم ارزقنا قلوبًا سليمة، ونفوسًا مطمئنة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب.

- اللهم أسكنا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهي إن كنت لا ترحم إلّا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلّا العاملين فمنّ للمقصرين.

أدعية ليلة القدر

- اللهم لا تخرجنا من شهرك هذا إلا وقد أصلحت أحوالنا ووفقتنا وغيرت أقدارنا لأجملها وحققت لنا ما نتمناه إنك على كل شيء قدير.

- اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ماعلمت منه وما لم أعلم.

- اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وكل من له حق علينا من النار يارب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها أعيننا وغير أقدارنا لأفضل حال وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان.

- يا رب بحق ليلة القدر وعظيم قدرها عندك، أسألك أن تيسرني لليسرى واصرف عني العسرى، وتقلب الحال، وارزقني الفرج العاجل والستر يا رحمن.