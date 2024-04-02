جاياردو يتخطى سانتو في عدد الهزائم مع الاتحاد السعودي

سجل المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو رقما سلبيا في عدد الهزائم التي تلقاها منذ توليه القيادة الفنية للفريق، مقارنة بفترة البرتغالي نونو سانتو مع اتحاد جدة.

وكانت إدارة اتحاد جدة قد أقالت سانتو بعد تراجع النتائج وتعاقدت مع جاياردو ولكن لم يتغير حال الفريق إذ يعاني من إخفاقات متكررة على كافة الأصعدة، كانت أخرها الخسارة في الديربي من الأهلي.

أرقام جاياردو..

استلم المدرب الأرجنتيني مهمة تدريب الاتحاد في نوفمبر الماضي وسقط في بئر الخسارة 8 مرات، جعلته يبتعد عن صدارة المشهد في الدوري السعودي عطفًا على خروجه من دوري أبطال آسيا على يد الهلال بالخسارة ذهابا وإيابا في ربع النهائي.

اتحاد جدة مع جاياردو سقط في كل المحطات القوية هذا الموسم حيث تلقى الخسارة أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية والنصر وأهلي جدة والهلال في الدوري السعودي.

وبالمقارنة بين انتكاسات الاتحاد خلال فترتي جاياردو وسانتو فإن الكفة تميل لصالح الثاني الذي سقط فقط في 4 مباريات خلال فترة توليه نمور جدة واستطاع تكليل ذلك بإعادة الفريق إلى منصات التتويج باستعادة لقب الدوري السعودي خلال الموسم الماضي.

وعلى الرغم من ذلك فإن هزائم نونو سانتو الأربعة كلفته الإقالة من تدريب الاتحاد، بعد الخسارة من الهلال والأهلي والشباب في الدوري السعودي وأمام القوة الجوية في دوري أبطال آسيا، فضلا عن خسارته قبل انطلاق الموسم الحالي من الهلال في كأس الملك سلمان للأندية العربية.

الفرصة الأخيرة..

أصبح موقف اتحاد جدة في المنافسة على الدوري السعودي من درب الخيال في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 46 نقطة ويفصله 25 نقطة كاملة عن الهلال المنفرد بالصدارة.

اتحاد جدة لم يتبق له سوى بطولتي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي لعدم الخروج بموسم صفري ومواجهة سيناريو سئ أمام جماهيره الغاضبة.

ويستعد الاتحاد لمواجهة التعاون يوم الجمعة المقبل في الدوري السعودي، ثم يواجه الوحدة في نصف نهائي السوبر السعودي يوم الاثنين الموافق التاسع من أبريل الجاري.