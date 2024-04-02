اليوم.. مجلس الأمن يعقد اجتماعًا بشأن الهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا

بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا، قال دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن سيعقد اليوم اجتماعًا بشأن هذا الهجوم بطلب من موسكو.

وقال "بوليانسكي" في بيان له: "بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، توجه الإيرانيون إلى مجلس الأمن الدولي بطلب لإدانة هذا العمل. وبعد رسالة الإيرانيين، طلبنا عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن الرئاسة المالطية لمجلس الأمن حددت يوم الاجتماع في الساعة 15.00 (22.00 بتوقيت موسكو) يوم 2 أبريل.

ومن جانبه، قال خليل هملو مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، الاثنين، أن 8 قتلى سقطوا جراء الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مقر السفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وأفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" في رسالة على الهواء، بتضرر مقر السفارة الإيرانية لدى سوريا بحي المزة في العاصمة دمشق، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت نقطة بمحيطها.