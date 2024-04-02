الرئيس الفنزويلي يتضامن مع روسيا ويعلن عن زيارة لبوتين قريبًا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه سيزور روسيا قريبًا، معربًا عن تضامنه مع الشعب الروسي ورئيسه فلاديمير بوتين.

ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال مادورو للسفير الروسي سيرغي مالك باغداساروف على الهواء مباشرة على التلفزيون الفنزويلي يوم أمس الاثنين: "من فضلك، أخبر بوتين أنني سأزوره قريبًا".

وقال مادورو في البرنامج التلفزيوني: "ما حدث في موسكو (الهجوم على قاعة مدينة كروكوس) يؤلمني بشدة، وأطلب منكم أن تنقلوا بطريقة خاصة إلى أخينا الأكبر، الرئيس بوتين، التضامن والدعم الكاملين من جمهورية فنزويلا البوليفارية لكم".

روسيا وفنزويلا بحثنا الأنشطة العسكرية البيولوجية للولايات المتحدة

وفي سياق اخر كانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت الشهر الماضي، أن روسيا وفنزويلا بحثنا الأنشطة العسكرية البيولوجية للولايات المتحدة خلال محادثات مشتركة عُقدت بين الهيئات المختصة بكلا البلدين حول الأمن البيولوجي في العاصمة الفنزويلية (كاراكاس).

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "أنه تم تبادل التقييمات بشأن تهديدات الأمن البيولوجي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وكذلك على مستوى العالم، كما تم إيلاء اهتمام خاص للأنشطة العسكرية البيولوجية الأمريكية التي تتم خارج الأراضي الوطنية للولايات المتحدة في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية السامة".

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا أيضًا تطوير التعاون الثنائي في مجال الأمن البيولوجي وتعزيز نظام اتفاقية الأسلحة البيولوجية، مضيفًا أن الاجتماع أكد على اتفاق روسيا وفنزويلا على نفس النهج المشترك تجاه قضايا الأمن البيولوجي، كما شدد على الحاجة إلى مزيد من لتنسيق الوثيق والتفاعل البناء في الصيغ الثنائية والمتعددة الأطراف، داخل الأمم المتحدة في المقام الأول وفي إطار اتفاقية الأسلحة البيولوجية.