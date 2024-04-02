سهرات رمضانية وورش فنية متنوعة بفرع ثقافة الفيوم 

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بشهر رمضان المبارك.

جاء ذلك في إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وفي سياق متصل أعدت مكتبة مطرطارس لقاء بعنوان "ليلة الهدى" بنادي المعلمين بمطرطارس، تحدث خلاله أحمد عفيفي معلم بالتربية والتعليم، عن فضل الصيام، وذكرى نصر العاشر من رمضان، أعقبه فقرة تواشيح وابتهالات دينية لفريق مواهب المكتبة، بجانب ورشة لتعليم الرسم وأمسية شعرية، وافتتاح معرض نتاج ورش المشغولات اليدوية التي أقيمت خلال الشهر.

"رمضان في عيون الشعراء".. سهرة رمضانية بفرع ثقافة الفيوم

واستمرارا للأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبري برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، نظم بيت ثقافة أبشواي سهرة رمضانية بمركز شباب طبهار، تضمنت أمسية شعرية بعنوان "رمضان فى عيون الشعراء"، تخللها إلقاء قصائد بمشاركة الشعراء عبد الحميد سرحان، حسن دسوقي، وخالد رمضان، أعقب ذلك ورشة تصميم لوحات عن مظاهر الشهر الفضيل للفنان أحمد السيد، بجانب عرض فني لفرقة الفيوم للإنشاد الديني بقيادة المايسترو رامى عبد الباقي، قدمت خلاله مجموعة متنوعة من الابتهالات والأغنيات الدينية منها "حبيبنا المصطفى، امدح المكمل، يا رسول الله، يا بركة رمضان" بحضور د.عصام مرسي مدير عام الشباب والرياضة.

وضمن الأنشطة المقدمة للطفل أقيمت ورشة لتعليم الرسم والتلوين، وأخري لعمل فانوس رمضان بالخشب والخيوط الملونة بجمعية الرعاية المتكاملة، وأقامت مكتبة الطفل و الشباب بسنورس ورشة تصميم فوانيس بخامات معاد تدويرها، فيما شهدت مدرسة سنورس الصناعية للبنات ورشة لعمل مشغولات يدوية بالخرز الملون.



وشهدت أنشطة هيئة قصور الثقافة زخما كبيرا في الفعاليات بجميع المحافظات احتفالا بشهر رمضان، حيث أطلقت الهيئة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما، كما نظمت الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات،وأعدت برنامجا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة" "كريمة" في 14 محافظة.