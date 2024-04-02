علاء عز: ملف الأمن الغذائي من أهم إنجازات الرئيس السيسي

أكد علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن الرئيس السيسي حقق العديد من الإنجازات التي حققها فى ملف الأمن الغذائي.

وقال علاء عز خلال فيلم تسجيلي «10 سنوات من الإنجازات حكاية قائد ومسيرة وطن»، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن محاور الأمن الغذائي الثلاثة تمثلت فى زيادة الإنتاج من خلال مشروع مليون ونصف فدان الذي عوض ما تم إهداره من أراض زراعية أو المزارع السمكية العملاقة التي جعلت مصر الدولة الأولى في الإنتاج السمكي إفريقيا ومن أكبر 5 دول عالميا.

وأوضح علاء عز أن المحور الثاني يتعلق بزيادة الساعات التخزينية والرصيد الاستراتيجي لكافة السلع الأساسية، مضيفا أن الدولة المصرية أصبحت لديها أكبر مخازن في العالم للمواد البترولية، فيما يتعلق بالحبوب والغلال هناك شبكة من الصوامع تغطي جمهورية مصر بالكامل وتنكات للزيوت وبالتالي عندما حدثت أزمات مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كانت مصر لديها مخزون استيراتيجى حماها من التغيرات.

وتابع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الرئيس السيسي نجح في تحقيق التوازن في العلاقات المصرية مع جميع الدول العالمية، وبالتالي كان لدى مصر القدرة على التفاوض والحصول على ما تحتاجه للأمن الغذائي من مختلف دول العالم دون أي مشاكل سياسية.