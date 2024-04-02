المقهى الثقافي الرمضاني بالفيوم يحتفي بمسيرة الشاعر عبدالكريم عبدالحميد

قدم فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والأدبية، ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

جاء ذلك في إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

المقهى الثقافي ينظم فعاليات اليوم الرابع ضمن برنامج العودة إلى الجذور

خلال ذلك شهدت مكتبة الفيوم العامة لقاء للاحتفاء بمسيرة شاعر العامية عبد الكريم عبد الحميد، وذلك في رابع أيام مقهى "يوسف وهبي" الثقافي، ضمن برنامج "العودة إلى الجذور" المقام بالتعاون الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.

أدار اللقاء القاص عيد رمضان، واستهله الشاعر محمد حسني إبراهيم حديثه معربا عن امتنانه بالحديث عن الشاعر الكبير ابن محافظة الفيوم، وخلال اللقاء قدم نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية لعبد الحميد ونشأته التعليمية، وكيف كان عاشقا للكتابة منذ الصغر.

أما عن مشواره الأدبي قال: برع "عبد الحميد" في الكتابة الإذاعية، فكتب الكثير من تترات البرامج، بالإضافة إلى أعماله المسرحية التي حصل من خلالها على تكريمات و جوائز عدة.

من ناحيته قال الشاعر محمد شاكر رئيس نادي الأدب المركزي، ونادي أدب قصر ثقافة الفيوم: عُرف عبد الحميد بالإبداع على المستوى الأدبي، أما على المستوى الشخصي فعرف بالتواضع والبساطة وطيبة القلب، وتقديم المساعدة لكل محبيه، مستشهدا ببعض المواقف التي جمعت بينهما في بعض الفعاليات الثقافية.

وفي كلمته وجه الشاعر عبد الكريم عبد الحميد شكره للقائمين على برنامج العودة إلى الجذور، ثم تحدث عن مسيرته الأدبية، وأول أعماله الشعرية وكيف تمكّن من مواجهة التحديات والصعوبات، التي واجهته خلال مشواره الأدبي والتي كانت بمثابة دافع للنجاح وتحقيق الحلم.

واختتم اللقاء بفتح باب المداخلات بحضور لفيف من الإعلاميين ومثقفي الفيوم، أعقب ذلك أمسية شعرية تضمنت إلقاء قصائد متنوعة بمشاركة الشعراء جاسر جمال الدين، كريم سليم، ومحمد شاكر، واختتمت الفعاليات بفقرة غنائية للفنان محمد عزت، تغنى خلالها بباقة من الأغنيات بمصاحبة العود منها "والله ما طلعت شمس، فات زمن الحواديت، يا مصاروة اجمعوا في صف الأمان" وسط تفاعل كبير من الحضور.