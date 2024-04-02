رئيس جامعة أسيوط يشارك "طلاب من أجل مصر" حفل الإفطار الجماعي بنادي جامعة أسيوط

شارك الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين، أسرة طلاب من أجل مصر؛ في حفل الإفطار السنوي للأنشطة الطلابية لطلاب الأسرة، الذي نظمته الأسرة احتفالاً بشهر رمضان المبارك، بنادي جامعة أسيوط، بحضور العقيد أحمد حمدي بجهاز الأمن الوطني، والمقدم أحمد القاضي بجهاز الأمن الوطني.



ورحب الدكتور أحمد المنشاوي، بالطلاب من مختلف كليات الجامعة، مقدماً التهنئة لأبنائه؛ بمناسبة شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى ما يحمله هذا الإفطار من مشاعر تعكس المعنى الحقيقي لشهر رمضان الذي يحث على التضامن، والوحدة، والتعاون في شتى المجالات.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي؛ بحسن تنظيم أسرة طلاب من أجل مصر لهذا الإفطار الجماعي، الذى يرسي دعائم المحبة، والمودة بين طلاب الجامعة، والذي أظهروا خلاله السلوك المتحضر، والتمتع بروح العطاء، مشيداً بالأنشطة المتنوعة التي نظمتها الأسرة خلال العام الدراسي، التي تستهدف صقل الوجدان، وتنمية الوعي الوطني لدى الطلاب؛

وتكوين مجتمع طلابي قوي يعمل على المساهمة الفعالة في بناء المجتمع، والتنمية المستدامة.

وقد حضر حفل الإفطار الجماعي، الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية ومنسق أسرة طلاب من أجل مصر، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ محمد سيد مسؤول اتصال الأسرة، وأعضاء مجلس إدارة نادي جامعة أسيوط والذي يضم الدكتور عمرو سيد حسن أحمد، والدكتور عبد الحميد أبو العدب درويش، والدكتور علاء محمد أحمد عطية، والدكتور دويب حسين صابر عبد العظيم، والدكتورة شروق جمال محمد علي، والدكتورة آمال حسن حسين.



ودعا الدكتور المنشاوي؛ أبناءه الطلاب للإفادة بكل ما تقدمه الجامعة من أنشطة طلابية تسهم في بناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة، مؤكداً على حرصه على المشاركة في حفل إفطار أسرة طلاب من أجل مصر؛ يأتي دعماً للأنشطة الطلابية الفاعلة، التي تعزز من قيم العمل الجماعي، والخدمة المجتمعية.