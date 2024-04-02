ياسمين صبري تخطف الأنظار داخل الطائرة بلوك جذاب وملامح ترابية

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها وجمالها بلوك كاجوال جذاب.



الفنانة ياسمين صبري

وظهرت ياسمين صبري، مرتدية بنطالا باللون الأسود مع جاكيت قصير كت بنفس اللون، ونسقت إسفله بلوزة بأكمام طويلة ورقبة عاليه قليلًا باللون البيج، مما كشفت عن جمالها ورشاقتها.





وانتعلت بوت طويل أسفل الركبة مباشرةً باللون الأسود ومصنوع من الجلد، كما نسقت معه حقيبة نفس اللون ومتوسطة الحجم، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية والمرصعة بالألماس، ضمت العديد من الأساور، وساعة ذهبية في اليد الآخرى، بالإضافة إلى أقراط تتدلى من أذنيها.









ياسمين صبري

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين صبري، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال ملامحها، فإعتمدت الكحل الأسود والماسكرا؛ لتحصل علي عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، وظلال العين بدرجات البني، مع أحمر شفاه باللون النود الفاتح، مع اختيار نظارة شمسية لإكمال اللوك.





وفضلت ترك خصلاتها البنية الطويلة تتدلى بنعومة وجمال علي ظهرها وكتفيها، وثبتت غرتها على أحد الجانبين؛ لتعطي لمسة مثيرة مليئة بالأنوثة.





ويذكر أن ياسمين صبري قد علقت على رأيها في المال خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج “بودكاست بيج تايم” على فضائية “إم بي سي مصر”: “الفلوس جميلة لما تأتي بسلاسة من غير ما تحضر بهوس وبجري الوحوش، هي تحضر لكي تمتعني وبسلاسة وبأفضل وأنقى الطرق”.





وأوضحت ياسمين صبري: “من تجربتي الشخصية الفلوس جاءت لي بأقل مجهود، وده نوع من أنواع الرزق، وده ليس علاقة أنك تكون محترفًا وملتزمًا، ولكن تبذل مجهودًا بسيطًا ورزقك كبير”.







ما لا تعرفه عن ياسمين صبري

ياسمين صبري هي ممثلة وعارضة أزياء مصرية شاركت في العديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل الأسطورة وفيلم ليلة هنا وسرور، اُختيرت ضمن أجمل 100 وجه في العالم سنة 2017.

نشأت في الإسكندرية، حيث تنتمي أسرة والدها أشرف صبري، الذي يعمل طبيبًا، بينما والدتها تعمل مهندسة ديكور كما أنها بطلة أفريقيا في السباحة، انفصل والداها فيما بعد. إضافة إلى أن جدها كان قبطانًا بحريًا. تلقت ياسمين تعليمها الابتدائي والثانوي بمدارس الإسكندرية، واستكملت تعليمها الجامعي والتحقت بكلية الإعلام قسم الصحافة والعلاقات العامة بجامعة الإسكندرية.



