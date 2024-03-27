تباشر نقابة المهن الموسيقية، التحقيق مع مطربا المهرجانات مسلم، ونور التوت، بسبب استخدام لحن أغنية “أول حياتي ياما” للملحن حسن دنيا دون الرجوع إلى مالكها.

وتقدم المحامي سامح قناوي ببلاغ يتهم مطرب المهرجانات مسلم، ونور التوت، بسرقة لحن أغنية أول حياتي يا أما أرد الألفاظ وأسوء المعنى والكلمات، والتي جاءت كلماتها أنا قلبي عاير صرخة مما يشكل جريمة مكتملة الأركان للحياء العام والتلفظ بكلمات لا تليق بالمجتمع، وعدم خضوع كلمات الأغنية للمصنفات المصرية قبل طرحها على المستمعين مما يهدد الذوق العام للمجتمع المصري والأدب العامة له، ويشكل الخطر على أبناء المجتمع المصري والذي تعلق بالحين موكلي الملحن حسن أبو دنيا.

واتهم قناوي المحامي بصفته وكيل الملحن حسن دنيا في بلاغ رقم 707652 صناع مهرجان أنا قلبي عايز صرخة إسلام كابونجا- فيلو- نور التوت- مسلم- حمو الطيخا وشركة للإنتاج الفني بسرقة ألحان موكلي الملحن حسن أبو دنيا دون إذن منه في استخدام ألحان الخاص به، وبصناعة محتوى غنائي لا يليق بالآداب العامة والذوق العام للمجتمع المصري الذي يسئ للفن المصري والعربي واستغلال نجاح أغنيه أول حياتي يا ما، وهي من ألحان موكلي وتركيب المهرجان الخاص بهم على نفس ألحان الخاص بموكلي للوصول إلى أعلى مشاهدة على القناه الخاص بهم على اليوتيوب.

مُسلم يرد على منتقدي قرار خطبته بعد 60 يوما من طلاقه

وكان مُسلِم ردعلى الانتقادات التي وجهت له بسبب خطبته بعد مرور شهرين فقط من طلاقه من "البلوغر" ميكا البغدادي، وأكد مسلم أنه لم يقم بأي فعل خاطئ وأن الجمهور ليس لديه معرفة بأسباب انفصاله.

و نشر مسلم على حسابه الشخصي في "إنستغرام"، منشور يوضح فيه أنه تعرض لانتقادات شديدة من بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه أعلن عن خطوبته لأنه تغلب بالفعل على أزمة انفصاله، موضحًا: "مشيت في طريق ونسيت".

أكد أن خطيبته تفهم وضعه تمامًا، على الرغم من عدم معرفتهما ببعضهما لفترة طويلة، ولكنه يشعر بالراحة معها، موضحًا: "أجد الراحة معها وهي فتاة جيدة".

وأعرب عن أمله في أن يفهم الجمهور أنه ليس لديه المعرفة الكاملة بتفاصيل انفصاله، وأنه كان لا يعلم تفاصيل حياته وما حدث معه، مشيرًا إلى أنه لا يجب عليه التحدث عن تفاصيل حياته الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.