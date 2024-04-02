بسعر صادم.. هيفاء وهبي تستعرض أنوثتها بالقفطان وحقيبة ثمينة

شاركت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها بجلسة تصوير جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات؛ لتثير الجدل بلوك رمضاني جذاب يبرز أنوثتها.

هيفاء وهبي

وبدت هيفاء وهبي بقفطان باللون الأبيض ذا أكمام فضفاضة، ومطرز بالخيوط الذهبية، ونسقت معه فستان قصير ومكشوف من الساقين والصدر، ووضعت الحزام في المنطقة الخصر لإبراز قوامها الرشيق.

وحمل القفطان توقيع دار الأزياء العالمية kaftish، وبلغ سعره 400 دولار أي حوالي 20 ألف جنيه مصري.

ونسقت هيفاء وهبي مع إطلالتها الرمضانية حقيبة باللون الجولد سعرها 2000 يورو أي حوالي 140 ألف جنيه، وانتعلت حذاء ذا كعب عالٍ باللون الفضي وملتف حول الساق؛ ليعطي لمسة أنثوية للوك، كما تزينت بمجموعة من المجوهرات المميزة، فضمت أقراط طويلة تتدلى من الأذن ومصنوعة من اللؤلؤ، وخواتم في أحد اليدين.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت هيفاء وهبي تصفيفة شعر بسيطة، فقامت برفع خصلاتها السوداء شكل ذيل حصان أعلى الرأس، وتركت غرتها تتدلى على جانبي وجهها بنعومة ولمعان.





ووضعت هيفاء وهبي مكياجًا جريئًا ومرتكزًا على رسمة العين، فحددتهما بالكحل والآيلاينر الأسود بالإضافة للرموش الصناعية وظلال العين بدرجات البني، مع جليتر باللون البنفسجي أسفل العين؛ لتحصل علي عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، كما حددت ملامحها بالكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر بني، واختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح.





ما لا تعرفه عن هيفاء وهبي

هيفاء وهبي من مواليد 10 مارس 1976، مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية مصرية، حصلت خلاف مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الإستعراضيات. أصدرت عدد من الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة فيديو كليب. حازت على رقم 49 من قائمة أكثر 99 "النساء المرغوبات"، وظهرت في لائحة أجمل النساء في مجلة بيبول الأمريكية.

في عام 1991 وهي في سن الثامنة عشرة، تم اختيارها كملكة جمال جنوب لبنان. وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 1992، لكن اللقب سحب منها بسبب مخالفتها قوانين المسابقة حيث كانت متزوجة وأم. وبدأت حياتها كعارضة أزياء وشاركت أيضاً كمودل في عدة فيديو كليبات وأعلانات تلفزيونية، ثم عملت كمذيعة في شبكة راديو وتلفزيون العرب عام 1999، وقدمت أولى ألبوماتها الغنائية في 2001 وقدمت العديد من الألبومات الغنائية وأحيت عدة حفلات في العديد من الدول العربية. دخلت مجال التمثيل كضيفة شرف في فيلم بحر النجوم عام 2008 وفي عام 2009 اختيرت لبطولة فيلم دكان شحاتة الذي أخرجه المصري خالد يوسف استمرت بالتمثيل ايضًا وقدمت عدد من الأعمال مثل: فيلم حلاوة روح ومسلسل كلام على ورق ومريم والحرباية.