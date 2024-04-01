محمد هاني الناظر يكشف عن أفضل سيروم للشعر| اصنعيه في دقائق

تبحث النساء دائمًا على سيروم طبيعي وفعال، يعطي مظهر صحي ولامع للشعر، ويحافظ على رطوبته ويخلصه من الهيشان والتقصف والتساقط، وفتح الدكتور محمد هاني الناظر صندوق الأسرار ليكشف عن أحد أفضل أنواع السيروم والذي يتميز بمكوناته الطبيعية والفعالة.





قال دكتور محمد هانى الناظر عبر صفحته الرسمية على الموقع الأكثر تداولًا فيسبوك: "أفضل دائمًا استخدام المواد الطبيعية على المستحضرات الصناعية، لذا فكرت فى تحضير سيروم طبيعي للشعر وتجربته علي قبل الإفصاح عنه للتأكد من نتائجه".





مكونات سيروم الشعر

وكشف الدكتور محمد الناظر عن مكونات سيروم الشعر الطبيعية، فضم: زيت جوجوبا وزيت الأرجان وزيت اللافندر وجميعها مواد مرطبة للشعر بقوة، والمادة الأخيرة تضاف حسب الرغبة مع العلم أن رائحة اللافندر تكن قوية.





نصائح لنتيجة أفضل

ونصح دكتور محمد الناظر بخلط كميات متساوية من الزيوت المذكورة ووضعها فى عبوة محكمة الغلق "تفضل أن تكون ذو لون قاتم"، مشددا على ضرورة اختيار زيوت جيدة من مكان موثوق حتى لا تتسبب فى أضرار للشعر .





طريقة استخدام سيروم الشعر الطبيعي

وأوضح دكتور محمد الناظر أن استخدم قطرات بسيطة من السيروم على الشعر بعد غسله وتنشيفه حققت نتائج رائعة فى علاج الهيشان وتسريح الشعر ولم يستخدم أى نوع شامبو.

فوائد زيت الأرجان على الشعر

نمو الشعر

تحافظ مادة الفينولات الموجودة في زيت الأرجان فروة الرأس، وتعزز نمو الشعر الجديد، وتعالج تساقط الشعر، ويمكن تدليك فروة الرأس به لمدة دقائق يوميًا، لتحفيز تدفق الدم وفتح المسام.

الحماية من أشعة الشمس

يعمل زيت الأرجان على حماية الشعر من أشعة الشمس الضارة للشعر، لاحتوائه على مضادات الأكسدة الموجودة، كما أنه مفيد للشعر المصبوغ لمنع فقدان لون الصبغة.

ويمكن إضافة قطرة أو قطرتين من هذا الزيت، بعد تصفيف الشعر وتدليكه به برفق، من الجذور حتى الأطراف.





مرطب للشعر

يقول ستيفاني براون، مصفف الشعر الرئيسي في مدينة نيويورك، إن جزيئات زيت الأرجان أصغر من الزيوت الأخرى، لذا تختراق فروة الرأس بسهولة أكبر الأمر الذي يجعل أكثر نعومة، وأقل تشابك وجفاف.





لمعان الشعر

زيت الأرجان غني بالأحماض الدهنية، ويساعد على إعادة لمعان الشعر، كما أن الإفراط في استخدامه، لا يسبب تراكم الدهون على الشعر لأنه يتوغل في البصيلات ويتم امتصاصه بسرعة، بعكس الزيوت الأخرى مثل جوز الهند والزيتون.

ويتم استخدام بضع قطرات على الشعر المبلل قبل تصفيفه، وعلى الشعر الجاف، يتم وضع كمية صغيرة وخاصة في الأطراف.