النائب الباباوي وأسقف الإسكندرية يستقبل وفد تعليم المحافظة

استقبل نيافة الأنبا بافلي - النائب الباباوي وأسقف الإسكندرية - وفد تعليم الإسكندرية بقيادة الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمأدبة الإفطار الجماعي بكنيسة السيدة العذراء بجناكليس ، وذلك بحضور الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية ومحمد السني رئيس مجلس الأمناء والقمص أنطونيوس غطاس الأمين العام للمدارس الكاثوليكية والقمص فيلوبوس ونسيم جورج منسق المدارس الكنائسية ونخبة من القساوسة ورجال الدين المسيحي ومديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات ومديري بعض الإدارات النوعية بالمديرية والإدارات .

وقال مدير المديرية في كلمته إنّ المصريين نسيج واحد على مر التاريخ ولم ولن يتمكن أي عدو من فصل عنصري هذا النسيج المترابط للأمة المصرية ، فهذه هي مصر مهد الديانات ومهبط الرسالات ، واستلهم ( أبوزيد) بعض عبارات البابا تواضروس الثاني بالكلمة وتقديم المعلومات للآخرين وتوعيتهم والقدوة والنموذج والمثل وما أكثر النماذج المشرفة في بلدنا الحبيب والتقوى مرتكزة على الأمانة والإخلاص في التوعية السليمة والعمل .