مسلسل كوبرا الحلقة 6|محمد إمام يواجه مؤامرات كثيرة وينطلق في رحلة الانتقام

شهدت أحداث الحلقة 6 من مسلسل "كوبرا" أجواء من الأحداث المثيرة والمشوقة الذي يعرض ضمن النصف الثاني لموسم دراما رمضان هذا العام بطولة الفنان محمد عادل إمام.

وتبدأ الأحداث بخدعة من "كوبرا" لمعرفة من الذي يقوم بتخويف أهالي المنطقة وترويعهم ويكتشف أنه حارس العقار "فرغلي" الفنان علاء مرسي برفقة "طلعت" الفنان هشام إسماعيل صديق "كوبرا" لمحاولة استغلال الأهالي وجني المال، ليفضحهما "كوبرا" ويطلب إسترجاع الهارد الخاص به، وفي الوقت ذاته نرى وصول الشرطة إلى مكان "كوبرا" لكنه يتمكن من الفرار مع "حنان" منة فضالي وسط دفاع أهالي المنطقة عنه.

مسلسل كوبرا

وبعد نجاح "كوبرا" في الهروب من الشرطة يطلب من "حنان" مهاتفة شقيقته "سماح" الفنانة دنيا ماهر التي تخبره بتعذيب شقيقه "عبد الرحمن" ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة وسط غضب "كوبرا" ليتجه بعدها إلى "حربي" الفنان أحمد عبد الحميد ويقوم بتصفية عينه انتقاما لشقيقه، ونرى المعلم "شيخون" الفنان مجدي كامل وهو يهاتف "عزيز الخيال" الفنان أيمن عزب ويخبره بأن "كوبرا" في طريقه إلى للمستشفي لإنقاذ شقيقه.

وطلب "عزيز الخيال" من رجاله مراقبة المستشفى للامساك بكوبرا، إلا أن والدة كوبرا تحذره من التواجد حولها بسبب تواجد الشرطة، ليقرر كوبرا الذهاب الي "دار أيتام الخيال" التي يمتلكها عزيز الخيال ونشهد زيارة كوبرا الذي أنقذ إحدي فتيات الدار من التحرش بها من قبل عزيز ويواجهه كوبرا ويخبرها بعدها أنه يملك الهارد الخاص به وسيعطيه إياه في حالة إثبات براءته، ليحذره عزيز من اللعب بالنار.

ونرى بعدها المعلم "شيخون" وهو يطلب من طبيب شقيق كوبرا في المستشفى أن يتخلص منه مقابل مبلغ مالي انتقاما لما فعله كوبرا مع شقيقه حربي، وينجح بعدها "كوبرا" في الوصول بالوقت المناسب وأنقذ شقيقه وسط وصول الشرطة التى تحاوط المستشفى في مواجهة كوبرا.

تعرف على موعد عرض مسلسل كوبرا وقنواته الناقلة، بطولة الفنان محمد إمام، ضمن السباق الرمضاني 2024، الذي يشهد عودته للدراما الرمضانية بعد غياب 3 سنوات.

مسلسل كوبرا

مواعيد عرض مسلسل كوبرا والقنوات الناقلة

موعد عرض مسلسل كوبرا الحلقة 6، عبر قناة MBC مصر في تمام الساعة 10 مساءً، ويعاد في الساعة 10 صباحاً.

كما سيتم عرض مسلسل كوبرا، على قناة إم بي سي مصر 2، MBC دراما، بجانب عرضه على منصة شاهد الرقمية.

أحداث مسلسل كوبرا

ويتناول مسلسل كوبرا أحداثا درامية شعبية، حول محمد إمام "كوبرا" ويقوم بدور صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، ويتعرض للعديد من المشكلات والعقبات في حياته.

ومع توالي أحداث المسلسل تزداد الحلقات إثارة وتشويقا، حيث سيواجه مواقف غريبة، تقوم بوضعه في صراع ما بين الخير والشر.

أبطال مسلسل كوبرا

مسلسل كوبرا يقوم بالمشاركة في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب النجم محمد إمام، من بينهم: "منة فضالي، هشام إسماعيل، محمد أسامة "أوس أوس"، علاء مرسي، دنيا ماهر" بالإضافة إلى نجوم آخرين، والمسلسل من إخراج أحمد شفيق، ومن تأليف أحمد محمد أبوزيد.

من ناحية أخرى، شارك الفنان بهاء سلطان في غناء التتر الدرامي لأحداث مسلسل كوبرا، المقرر عرضه في النصف الثاني من موسم رمضان الجاري.

التتر الدرامي لمسلسل كوبرا من كلمات وألحان محمود طلعت، على أن يتم عرض الحلقة الأولى من المسلسل في الـ 17 من رمضان.

أحدث أغاني بهاء سطان مارتحناش

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ بهاء سلطان من خلال أغنبة “مارتحناس”، التي اجتازت المليوني مشاهدة عبر يوتيوب.

أصعب حاجة في حياتك تبعد عن اي ناس لو كان البعد راجل كنت قتلته وخلاص لو كان البعد راحة كنا ارتحنا ونسينا بس احنا بقالنا فترة بننام بدموع عنينا ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا دي قلة راحة غصب عنا مابنهداش ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا وقالوا هننسى بس بجد مابننساش دايما تيجي النهاية عكس اللي اتمنناه بعد ماتظبط حياتك على حد تكون معاه تيجي الدنيا في ثواني تاخده بعيد عن ايدينا ولا منه فضل معانا ولا منه غريب علينا ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا دي قلة راحة غصب عنا مابنهداش ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا وقالوا هننسى بس احنا اللي مابننساش".