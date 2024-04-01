ورشة التدريب الشهرية لمسؤولي تنظيم الأسرة ورجال الدين بقنا

نظمت مديرية الصحة بقنا، اليوم الاثنين، ورشة التدريب الشهرية لمسئولى إعلام إدارة تنظيم الأسرة بالادارات الصحية مع رجال الدين الاسلامي والمسيحى، وذلك بقيادة الدكتورة رانيا الشهير مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية وتنظيم والدكتورة اسماء عبد الحفيظ مسئول إعلام إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

وأوضح محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الندوة قد تناولت عرض وتعريف بقوافل السيد المحافظ لواء اشرف الداودي محافظ قنا، لتنمية الأسرة القنائية والتى من شأنها تقديم خدمات عالية الجودة للسيدات وتوقيع كشف النسا السونار.

مشيراً إلي تناول الورشة التعريف بأنواع الحمل الخطر وكيفية تجنب ذلك وعرض لوسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

جاء ذلك فى إطار تقديم التوعية بالمخاطر الصحية التى تواجهها المرأة وكيفية تجنبها من أحل صحة أفضل للمرأة كما تم خلال الإجتماع مناقشة التقارير والخطط الشهرية المقدمة من مسئولى الإعلام، وذلك لتعزيز سبل التعاون والتواصل بين الوزارتين.

مضيفاً ان ذلك يأتى فى إطار جهود وإهتمام القيادة السياسية بالعمل علي مناهضة القضية السكانية وبموجب بروتوكول التعاون بين وزارتي الصحة والسكان ووزارة الأوقاف وبالشراكة مع مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة

من ناحية أخرى وجه الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الاثنين ، فريق الطب العلاجي التابع لمديرية الصح ، وذلك لمتابعة سير العمل في مستشفي قوص المركزي للتأكد من توافر الخدمات الطبية المقدمة بها وإلتزامها بتواجد الفرق الطبية المختلفة.

وأوضح بدران أن الفريق إستهل زيارته بتفقد الإستقبال والأقسام الداخلية بالمستشفي من الباطنة ، الجراحة العامة ، النساء والتوليد ، العمليات ، الأطفال والحضانات ، العظام.

وأضاف بدران أن الفريق تابع جولته داخل المستشفي بمراجعة الرعاية المتوسطة ، الكلي الصناعي ، المعمل، بنك الدم.

كما راجع الفريق أثناء زيارته التي رافقه فيها الدكتور أحمد صبحي مدير إدارة قوص الصحية العيادات الخارجية ، الصيدلية المركزية وصيدلية نفقة الدولة وكذا قسم الأشعة العادية و المقطعية.

هذا وقد وجه الدكتور محمد بدران بعقد جولات مرورية مكثفة علي كافة مستشفيات المحافظات بهدف التأكد من تقديمها الرعاية الطبية اللازمة للمترددين من المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.