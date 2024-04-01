الإثنين 01 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

طرق دفع فاتورة الكهرباء أون لاين 2023

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية طوق جديدة لتحصيل فاتورة الكهرباء شهر أبريل 2024 ، عن طريق محصل الكهرباء، أو عن طريق عدة طرق يمكن للمستهلك الدفع من خلالها دون انتظار محصل الكهرباء ويتم ذلك بعد مراجعة فاتورة الكهرباء بدقة.
 

txt

وزير الكهرباء: إقرار القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا

txt

رئيس الوزراء يتابع فض التشابكات المالية بين الكهرباء والإسكان

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك عدة  قواعد لمراجعة فاتورة الكهرباء قبل إصدارها لضمان إصدار فاتورة كهرباء صحيحة، وليتأكد المواطن من صحتها، يلاحظ  الختم على فاتورة الكهرباء من المسؤول عن شركة توزيع الكهرباء التي ينتمي إليها المستخدم والعلامة المائية  للشركة.

وقال حمزة، إن جميع شركات توزيع الكهرباء قامت بتدقيق فواتير استهلاك الكهرباء  للتأكد من صحتها وتجنب الأخطاء، مشيرا إلى أن جميع القراءات الكشفية يتم نسخها على أجهزة الكمبيوتر في غرفة القراءة، لتدقيق ومطابقة معدل استهلاك المشترك للأشهر السابقة.

لذلك فمن المنطقي استبعاد القراءات الشاذة بناء على معدل النقص أو الزيادة.


يستطيع المواطنون دفع فاتورة كهرباء أبريل 2024 من خلال الإنترنت وهم فى المنزل ، حيث سهلت  الشركة  القابضة  لكهرباء مصر وشركاتها في محافظات الجمهورية  مراجعة ودفع فاتورة كهرباء أبريل 2024 إلكترونيا من خلال الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر.

 

ويمكن للمواطن  الدخول على  الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء www.eehc.gov.eg ثم 
الضغط على أيقونة الخدمات، واختيار ايقونة احسب استهلاكك ثم الدخول على ايقونة ادفع فاتورة الكهرباء .

 

دفع فاتورة كهرباء أبريل 2024
وفرت الشركة القابضة لكهرباء مصر عدة طرق يتم من خلالها دفع فاتورة كهرباء أبريل 2024 وهى ..
1-الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).


2-  60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي)

 

3- 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.


4- 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الامارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store -  Play Store)


5- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store)

 

6-تطبيق My Fawry علي الهاتف المحمول (App Store -Play Store) .

 

7- 10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

مواد متعلقة

وزيرا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية يفتتحون مركز خدمات مصر

رئيس المحكمة الدستورية يستعرض 20 مبدأ ثوري حصنت الحقوق والحريات

طرق عديدة للحصول علي تذاكر السفر في السكة الحديد

13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال يوم

الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونيًا لشهر يناير 2024

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير إلكترونيًا

عدادات ذكية ضد محاولة سرقة التيار الكهربائي.. ما القصة ؟

موعد تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر يناير 2024
الجريدة الورقية