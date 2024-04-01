طريقة عمل تارت الفستق بالكريمة| غني بالبروتين

الفستق من المكسرات الشهية التي يحبه البعض في الحلويات، لذلك يضعه أغلب المطاعم في أكلاتهم المختلفة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل تارت بـ الفستق الشهي.

تارت الفستق

طريقة عمل تارت بـ الفستق

المقادير

- بسكويت دايجستف : 170 غم (مطحون ناعم)





- الزبدة : 150 غراماً (مذابة وغير مملحة)





- الفستق : 3 ملاعق كبيرة (مجروش)





- الفستق : 2 ملعقة كبيرة (مقشر ومقطّع)





- حليب مكثف محلى : نصف كوب





- الفانيليا : رشّة





- جبن كريمي : ربع كوب





- ملون الطعام الأخضر : ربع ملعقة صغيرة





- كريمة : كوب (مخفوقة)





طريقة التحضير

في وعاء كبير الحجم، اخلطي البسكويت المطحون مع نصف كمية الزبدة المذابة.





حضري قالب حلويات متحرك القاعدة، ورصّي البسكويت في قاع القالب جيداً ووزعيه بالتساوي، ثم ضعيه في الثلاجة حتى يجمد.





في وعاء جانبي، اخلطي الجبن الكريمي مع كمية الزبدة المتبقية، والفانيليا، والحليب المكثف المحلى، والفستق الحلبي المجروش، والكريمة المخفوقة، وملون الطعام الأخضر.





وزعي مزيج الفستق الحلبي فوق البسكويت في القالب.





رشي الفستق الحلبي المقطع على الوجه، ثم أعيدي القالب إلى الثلاجة لحوالي 3 ساعات حتى يجمد تماماً وقدمي تارت البسكويت بالفستق الحلبي بارداً.





فوائد تناول الفستق

يساهم في خفض الكولسترول وضغط الدم

من فوائد الفستق الحلبي أنه يساعد على التقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب خاصةً مع غناه بمضادات الأكسدة، كما قد وُجد أن للفستق الحلبي دورًا فعالًا في خفض الكولسترول السيء.





وجد العلماء أيضًا أن الفستق الحلبي أكثر تأثيرًا من باقي أنواع المكسرات على خفض ضغط الدم، وتعد هذه الفائدة أحد فوائد الفستق الحلبي المهمة لمرضى الضغط





يعزز امتصاص الحديد

من فوائد الفستق الحلبي الرائعة قدرته على تعزيز امتصاص الحديد في الجهاز الهضمي من الأغذية المختلفة، وهو أمر هام بشكل خاص لمرضى فقر الدم (Anemia)، إذ يساعد على علاج فقر الدم وتسريع عودة الدم لمستوياته الطبيعية.





يعزز صحة بكتيريا الأمعاء النافعة

يحتوي الفستق الحلبي على كمية كبيرة من الألياف، وبينما يتحرك بعضها خلال القناة الهاضمة ليتم تصريفه إلى الخارج، إلا أن بعضها الآخر يتم هضمه من قبل بكتيريا الأمعاء المفيدة.

تعمل البكتيريا المفيدة الموجودة في الأمعاء على تحويل الألياف إلى سلاسل من الأحماض الدهنية القصيرة التي لها العديد من الفوائد الصحية، مثل: التقليل من فرص الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي، والسرطانات، وأمراض القلب.





مصدر غني بالبروتين

الفستق هو مصدر بروتين كامل يحتوي على جميع الأحماض الأمينية التسعة التي تساعد في مكافحة الشيخوخة، والصحة العقلية والبدنية ، وتعزيز الجلد والشعر بشكل أفضل. طعام خارق متعدد الأوجه لا بد منه في رحلة اللياقة البدنية.