صيد العقارب الحلقة 22|مي القاضي تقتل زوجها بعد كشفها علاقته مع سميحة

توالت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 22 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق الذي يُعرض عبر قناة CBC، حول تطور الصراع بين عائلة الحاج إسماعيل الغول والحاج حسن ضرغام، إلى جانب معرفة الدكتورة عايدة سرًا خطيرًا وجهت من خلاله ضربة قاسية إلى عائلة إسماعيل الغول.



وسط رحلة الصراع والأحداث المتنوعة التي شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 22 كان الحدث الأبرز هو معرفة الدكتورة عايدة، وهي الفنانة غادة عبد الرازق سرًا خطيرًا عن عائلة الحاج إسماعيل الغول، وهو وجود محادثات سرية بين سميحة زوجة إسماعيل الغول ومعتز زوج ولاء، وهو ما كشفته من خلال مراقبة هواتف إسماعيل وسميحة ومعتز، لتقرر على الفور استغلال هذا السر في توجيه ضربة موجعة إلى عائلة الغول.

وشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 22 بطولة غادة عبد الرازق اتصال الدكتورة عايدة فورًا بتامر، طليق ولاء ابنة الحاج إسماعيل الغول، تُخبره السر، وتطلب منه كشفه لولاء طليقته التي صُدمت بعد أن أسمعها تامر التسجيلات بين زوجها معتز وسميحة، ليأتي المشهد التالية في الحلقة على خروج معتز من غرفة سميحة زوجة إسماعيل الغول لتنقض عليه زوجته ولاء توجه له عدة طعنات بسكينٍ وتُسقطه غارقًا في دمائه.

مسلسل صيد العقارب

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 22

موعد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 22 الساعة 1.45 صباحاً وكذلك الساعة 2.15 مساءًا.

كما تُذاع إعادة الحلقة 22 من مسلسل صيد العقارب على قناة cbc دراما الساعة 4.30 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT اليوم الساعة 7.30 مساء.

تفاصيل مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

وكان من أبرز الأحداث التي تضمنها مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 بطولة غادة عبد الرازق، هو ذهاب سميحة "سيمون" زوجة الحاج إسماعيل الغول "رياض الخولي" ووالدة سامح "أحمد ماجد" إلى الدكتورة عايدة في مكتبها، لتتفاجأ بها الأخيرة وتنتهي الحلقة على هذا المشهد، ليزداد ترقب الجمهور للأحداث القادمة من مسلسل صيد العقارب.

كما تضمن مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق معرفة الحاج إسماعيل الغول أمر زواج حفيده أدهم 'أحمد الشامي" من نورا "ريم المصري" حفيدة الحاج ضرغام"أحمد ماهر"، وهو ما أسعده ونال إعجابه؛ كونه اعتبرها ضربة جديدة عائلة الحاج حسن ضرغام تلهيهم عن البحث عن سامح ابنه.

كما شهدت الحلقة 12 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق حديث الدكتورة عايدة مع الضابط حسام "عبدالرحمن علي"، تخبره بضرورة إعادة نورا ابنة شقيقتها، منعًا لحدوث مشكلات أكبر، كما شهدت الحلقة تذكر حفيدة الحاج حسن ضرغام الأخرى لذكرياتها السيئة التي قضتها مع سامح الغول بعدما غواها بالزواج وتخلى عنها، لتسقط دموعها بغزارة على خديها وهي تتذكر كل ما قاله لها لتبعد عنه.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 12

ويمكن لكل محبي الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 12 اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أنّ تُعرض حلقة الإعادة يوم السبت في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.



تفاصيل مسلسل صيد العقارب الحلقة 11

وكان من أبرز الأحداث التي تضمنها مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 بطولة غادة عبد الرازق، هو اكتشاف زواج نورا حفيدة الحاج حسن ضرغام من أدهم حفيد الحاج إسماعيل الغول، وهو ما كشفته والدتها بعدما وجدت في حقيبة اليد الخاصة بها شريط برشام منع الحمل، لتواجهها بعدما جنّ جنونها وتعرف منها أنها تزوجت من أدهم وهو الشخص الذي تحبه، مبررة ذلك أنها تزوجته في الحلال ولم ترتكب إثمًا

واستكمالًا لهذه المفاجأة شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 بطولة غادة عبد الرازق حديث مصطفى نجل الحاج حسن ضرغام مع شقيقته فاطمة التي تتهم ابنتها نورا بأنها ارتكبت ذنبًا كبيرًا بزواجها، مؤكدًا لها أن ابنتها لم تفعل شيئًا خاطئًا بل تزوجت في الحلال، واختارت البُعد عن أرض الصراع التي يقعون فيها جميعًا بتحريض من الشيطان.

كما تضمن مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 في نهاية الأحداث إرسال الدكتورة عايدة وهي الفنانة غادة عبد الرازق رجالها لمراقبة والد أدهم لكونه الشخص الوحيد الذي يعرف مكان أدهم ونورا بعدما تزوجا واختفيا سويًا.



موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 11

الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب تُذاع اليوم على قناة cbc الساعة 7.30 مساء، والإعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 2.15 صباحًا، على قناة cbc دراما الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 4.30 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT الساعة 7.30 مساء.



أحداث مسلسل صيد العقارب

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، محمود عبد المغني، سيمون، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

