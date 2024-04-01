رئيس مياه الفيوم يكرم مسئولى اليونيسف وفريق عمل القرض الدوار

كرم المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم مسئولى اليونيسف وهم الدكتور إيهاب عبدالعزيز جبريل مدير برنامج المياه والاصحاح البيئى بمنظمة اليونيسف والدكتور ريمون شكرى المسئول الميدانى بمنظمه اليونيسف على مجهوداتهم ودعمهم ومساندتهم لكافة الأنشطة والمشروعات التي تهم المواطنين داخل محافظة الفيوم بجانب تكريم فريق عمل القرض الدوار المكون من إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية والشئون المالية وخدمه العملاء والايرادات .

من جانبه قال المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة أن هناك تعاون مثمر وبناء بين الشركه ومنظمه اليونيسف وذلك لمساهمتها الفعاله في توصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية بالتقسيط وبدون فائدة موضحا أن الشركه ومنظمه اليونيسف جنبا لجنب فى المساهمه والمشاركة لرفع العبء عن كاهل أهالينا الغير قادرين على دفع قيمه توصيلة مياه الشرب وتقسيطها بدون إضافة اى فائدة وعلى مدار 24 شهرا ومحاسبه المواطن محاسبة الجمعيات الأهلية في سعر التوصيلة هذا بجانب الدعم المتواصل لأنشطة التوعية المائية داخل 150 مدرسة ابتدائية داخل محافظة الفيوم.

تفقد محطة معالجة قحافة

وفى وقت سابق تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم محطة معالجة الصرف الصحي بقحافة والمقامة على مساحة ٧٠ فدان وبطاقة تصميمية ١٢٠ ألف متر مكعب يومي وتخدم مدينة الفيوم بالكامل بالإضافة لقرى هوارة المقطع وسنوفر والإعلام ودمو والظملوطي لمتابعة انتظام سير العمل.

واضاف" النجار" أنه يجري في الوقت الراهن إضافة توسعات بالمحطة بطاقه إنتاجية ٢٠ ألف متر مكعب يومي ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار EIP ومنحة من الاتحاد الأوروبي لخدمة قرى جديدة مستقبلاً .

كما تفقد المعمل المركزي للصرف الصحي والصناعي وأكد على أهمية مطابقة عينات الصرف الصحي والصناعي للمواصفات القياسية والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات لتحقيق أعلى معايير الجودة لضمان الحفاظ على البيئة والصحة العامة.

مؤكداً حرص الشركة على مواكبة التطور في مجال معالجة الصرف الصحي والصناعي ورفع كفاءة المعامل وتزويدها بأحدث أجهزة القياس والتحليل وتدريب الكوادر البشرية لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

4

5