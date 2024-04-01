اقرأ غدا بالوفد.. مقر برلمان الجمهورية الجديدة يشهد مراسم تنصيب الرئيس السيسي

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مقر برلمان الجمهورية الجديدة يشهد مراسم تنصيب الرئيس السيسي".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

الرئيس يؤدي اليمين الدستورية لولاية جديدة ويلقي خطابا سياسيا لتحديد ملامح المرحلة المقبلة

"السيسي" يرفع علم مصر بساحة الشعب إيذانا بافتتاح العاصمة الإدارية

مبادرة لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة 10 إلى 15%

"مدبولي" يشدد على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية

إسرائيل ترتكب أبشع مجزرة في التاريخ قبل انسحابها من مجمع الشفاء شمال غزة

مد موعد تقديم الإقرارات الضريبية.. 38% نسبة نمو الإيرادات الضريبية منذ بدء العام المالي الحالي

لقاء الأحبة بين شيخ الأزهر والبابا تواضروس

في دراما رمضان.. الأم المستبدة تتفوق على الطيبة

سياسيون ورجال دولة في عزاء القطبالوفدي ياسين تاج الدين

د. وجدي زين الدين يكتب: الدولة الحديثة بعد حلف اليمين الدستورية