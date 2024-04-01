سلوى عثمان: أمنياتى التمرد على دور الأم الطيبة

مشاركتى بـ3 أعمال إضافة لمشوارى.. وأنافس نفسى

تشارك الفنانة سلوى عثمان فى أكثر من عمل درامى فى موسم رمضان 2024، حيث تظهر فى شخصية الأم من خلال ثلاثة أعمال وهى: «حق عرب» و«محارب» و«نعمة الأفوكاتو» وهو ما أثنى عليه الجمهور على جميع أعمالها بردود فعل كبيرة.

وترى «عثمان» أن شخصية الأم دائماً هى الأصعب كونها بحاجة للعديد من المشاعر والتفاعلات أمام الكاميرا وهو ما يجعلها تتقبل الظهور فى شخصية الأم من عام لآخر. فى حوارها مع «الوفد» تحدثت الفنانة سلوى عثمان عن أعمالها فى دراما رمضان ورؤيتها للمنافسة خلال الموسم.

< جذبتِ الأنظار بأدوارك المختلفة فى شهر رمضان.. حدثينا عن فكر تعايش ثلاث شخصيات فى آن واحد؟

- أجسد فى مسلسل «محارب» شخصية سيدة تسكن فى منطقة شعبية وصديقة للفنانة عفاف شعيب، «أم حسن الرداد» وتعتبرها خالته وصديقة والدته وسعيدة بالمشاركة فى العمل لأنه يظهر سيدات البيئة الشعبية بشكل جميل. وأشارك أيضاً فى مسلسل «حق عرب» وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى شعبى حول «عرب السويركى» داخل منطقة الجمالية فى التوقيت الحالى، وسعدت بشخصية بائعة الجرجير لأنها قريبة من الجمهور، وأجسد بمسلسل «نعمة الأفوكاتو» شخصية سيدة فى منطقة شعبية تتعرض لمواقف صعبة بعد مقتل ابنها، والأعمال مكتوبة بشكل جيد وعندما أقرأ الشخصية فإننى أديرها بشكل أستطيع القيام بها خاصة أننى وسط نجوم كبار وكل شخصية لها ظروف مختلفة، وأنا فخورة بالمشاركة فى ثلاثة أعمال واستطعت التنسيق بين الشخصيات فى التصوير.

< كيف كان العمل مع مى عمر وأحمد العوضى وحسن الرداد؟

- نجوم كبار ومحترمون ويقدرون الشخص الأكبر منهم، وهو ما جعلنى أوافق على المشاركة معهم فى مسلسلاتهم التى أتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، «مى عمر» شخصية جميلة وإنسانة مهذبة ورقيقة وتعامل معى بكل احترام وتقدير وكذلك زوجها المخرج محمد سامى، وكذلك الفنان أحمد العوضى ممثل جميل وسعيدة بالعمل معه والمسلسل مكتوب بشكل جيد وأفتخر بأننى أمثل معه، أما الفنان حسن الرداد فهو شخصية جميلة ومحترم وكذلك «السبكى» الذى أعتبره أخاً وليس مجرد منتج والحمد لله أعمل مع ناس ذوى قيمة وكوكبة كبيرة وجميلة.

< يقال إن العمل مع المخرج محمد سامى صعب.. فكيف كانت تجربتك معه؟

- محمد سامى دائما يبحث عن الأفضل ويريد أن يخرج «شغل محترم وذو قيمة» ولكنه لا يضايق أحداً ودائماً ما يخاف على أعمال الجميع، ويحترم فريق العمل سواء كبير أو صغير ولكنه كقائد عمل يكون عليه ضغوطات ويريد أن يجعل العمل ينال إعجاب الجمهور.

< ماذا عن كواليس العمل وصعوبات التصوير؟

- الكواليس رائعة وجميلة وهو ما يسهل القيام بالتصوير أما صعوبات العمل كون أن المسلسلات تم تأخير تصويرها، وهناك ضغط فى تصوير المشاهد وتأخير المواعيد، ولكن مسلسل «نعمة الأفوكاتو» بقيادة المخرج محمد سامى بدأ التصوير فيه مبكراً وانتهى التصوير مبكراً.

< كيف ترين المنافسة فى رمضان؟

- المنافسة بين الأعمال عالية جداً وذلك فى مصلحة المشاهد.

< ما الشخصية التى تسعين لتقديمها؟

- أتمنى تغيير دور الأم الغلبانة الذى يقدمنى المخرجون به دائماً وأتمنى تقديم دور مختلف خاصة أن الممثل يميل للتغيير لأنه يريد أن يثرى حياته الفنية بأدوار مختلفة، خاصة أننى كنت سعيدة بدورى فى مسلسل «ستهم»، لكونى سيدة شريرة وهى أدوار جديدة علىّ.

< هل هناك أعمال سينمائية قادمة؟

- ليس بينى وبين السينما عمار، والجمهور جميعه يشاهد التليفزيون ولكن السينما لها جمهور محدد هو من يذهب إليها.