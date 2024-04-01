أمهات دراما رمضان.. شخصيات قوية ومتسلطة

«سترة العترة» و«حمدية» و«عدولة» و«صباح الجياش»

عادت أدوار الأم الرئيسية والمحورية إلى الواجهة فى المسلسلات بالماراثون الرمضانى هذا العام، بعدما انحسرت لسنوات لـالأدوار الثانوية، لكنها عادت بشكل مختلف عن دور الأم المضحية الحنونة، وافتقدت إلى الدور الأساسى للام فى الحياة وهو«التربية» التى غابت عن الكثير من البيوت وأنتجت أجيالاً منفلتة غير قادرة على التصدى لمشكلات عصر الثورة الرقمية و«السوشيال ميديا».

لكن بدت شخصية الأم هذا العام متسلّطة ومعنّفة، قلقة، متوتّرة، غريبة دائماً، وصدٌر المؤلفين على الشاشة شخصية الأم التى تساعد أبناءها على الفساد، ليتجلى دور الأم الشريك لأبنائها فى تجار المخدرات والبلطجة واستحلال المال الحرام.

ومن أكثر النماذج التى عبرت عن هذا المفهوم هو شخصية «سترة العترة» التى برعت فى تقديمها النجمة القديرة فريدة سيف النصر فى مسلسل «العتاولة» وتجسد ضمن الأحداث دور، والدة العتاولة، وهى الشخصية التى تعتبر كل شيء مباح لتحقيق ما ترغب فيه، فتساعد أبنائها على القيام بأعمال مشبوهة وتدعمهم طوال الوقت، كما تعتمد على الكثير من الحيل لتنفيذ غرضها طوال الوقت، ورغم نجاح الفنانة فريدة سيف نصر فى تقديم الشخصية الا أن السيناريو أساء كثيراً لدور الام التى كان من الممكن أن تقدم بدور رافض لأفعال أبنائها.

أيضاً ظهرت الفنانة غادة فليفل – بشخصية الأم الشريرة فى مسلسل «نعمة الأفوكاتو»، حيث ظهرت طوال المسلسل فى حالة من التوبيخ الدائم لابنها صلاح، كونه لا يرضى عن أن زوجته نعمة الأفوكاتو هى من تقوم بتولى شئون المنزل والأمور المالية كافة، وتضع الأم تركيزها كاملاً على أن تجعل ابنها أقوى من زوجته، وتحرضه دائماً على أن يكون حاداً معها حتى أن كانت هى من تعول المنزل، معتبرة أن خضوعه لها يجعلها تشعر بأنها الأقوى وهو ما لا تريده، وحرضته على سرقة زوجته حتى أن ابنها عندما وضع فى مقارنة مع المال اختارت المال، فالمبادئ لا تشغلها، وإنما يشغلها فقط امتلاك المال والأشياء الباهظة.

وتجسد النجمة سلوى خطاب دور الأم فى مسلسل « المعلم»، ورغم انها لم تنجب فإنها ربت ابن ضرتها على تجارة المخدرات وحب الذات حتى على حساب والده وأمه الحقيقية.

وفى مسلسل بيت الرفاعى جسدت صفاء الطوخى دور والدة أمير كرارة، وتظهر باسم ليلى، أما عايدة رياض فظهرت فى دور أم أحمد رزق، وتجمع الاثنان عداوة خلال أحداث العمل.

كما جسدت الفنانة انتصار شخصية «حمدية» فى مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة»، وهى الأكثر تأثيرا فى دراما رمضان حيث انها تركت بصمتها كأم ترفض افعال ابنتها، رغم احتياجها للمال.

أما مسلسل «كامل العدد +1» فقدم العمل عدداً من الأمهات مع مختلف الأجيال وطريقة تعامل وتفكير كل منهن مع الأولاد وأزماتهم ومشكلاتهم.

وقدّم مسلسل «ليلى- دينا الشربيني» الأم صغيرة السن المتفائلة مع أطفالها فى مختلف أعمارهم، وكذلك الفنانة «إسعاد يونس» بدور الجدة والأم للأب الحاضنة بشكل دائم لعائلة ابنها، وفى نفس العمل جسدت ميمى جمال دور والدة دينا الشربينى، وظهرت باسم أم عمر.

وظهرت سلوى عثمان بدور والدة أحمد العوضى فى مسلسل حق عرب، واسمها ماجدة، وجسدت دور الأم أيضاً فى مسلسل نعمة الافوكاتو.

أما سلوى محمد على وشيرين فجسدت كل منهما دور الأم فى مسلسل أشغال شقة، حيث ظهرت الأولى بدور سوسن والدة أسماء جلال، والثانية بدور درية والدة هشام ماجد، وكانت احداث اعمل فى إطار كوميدى اجتماعى وكانت مواقف الحموات جزءاً لا يتجزأ من كوميديا الأحداث.

وفى مسلسل «حق عرب» تجسد الفنانة وفاء عامر شخصية «صباح الجياش» الأم وزوجة اكبر تاجر اخشاب فى «حى المغربلين»، التى قام باستبدال ولدها، ببنات بائعة الخضار بسبب رفض زوجها إنجاب أولاد، خوفاً من طمعهم وقتله للحصول على امواله، وتتوالى الأحداث فى إطار من الأكشن والتشويق، خاصة مع اضطرارها لإخفاء الحقيقة عن ابنها الذى يجسد دوره الفنان أحمد العوضى وزوجها الذى يجسد شخصيته الفنان رياض الخولى.