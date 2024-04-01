دمياط تستعد لافتتاح كوبري دمياط التاريخي جسر الحضارة

تعد محافظة دمياط هي إحدى محافظات جمهورية مصر العربية وتقع المحافظة في الجزء الشمالي الشرقي من الدولة ويبلغ عدد سكانها أكثر من مليون شخص وعاصمتهاهي مدينة دمياط.

وتشتهر محافظة دمياط بمزارع الجوافة واشجارالنخيل التي تملأ ساحل راس البر شرقا حتي جمصة غربا وتنتج محافظة دمياط القطن والقمح والطماطم والعنب والبطاطس والارز والليمون وتشتهر ايضا بصناعة الحلويات والاثات الخشبي الممتاز وتصنيع الجبن الدمياطي كما يوجد بها اقدم مصيف في مصر مدينة راس البر لذلك تعد حرفة الصيد احد اهم الحرف في المحافظة ويمثل رمز القارب في شعار المحافظة بسبب حرفة الصيد المنتشرة بها

وتزامنًا مع قرب الانتهاء من أعمال تطوير كوبرى دمياط التاريخى جسر الحضارة

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أن كوبرى دمياط التاريخي يستعد للافتتاح تزامنًا مع قرب انتهاء تطويره وأعمال إعادة تأهيله والتى قامت بتمويلها شركة مصر لإنتاج الاسمدة " موبكو " وفقًا للبروتوكول المبرم بين المحافظة والشركة والذى تم توقيعه يوليو ٢٠٢١ ، حيث أشارت " محافظ دمياط " أن الكوبرى يحمل تاريخًا بدأ عام ١٨٩٠ حين تم انشاؤه ككوبرى على نهر النيل بإمبابة، ونقله إلى دمياط عام ١٩٢٧ ، وصولا إلى نقله أمام مكتبة مصر العامة عام ٢٠٠٧ بتخطيط علمى وهندسى مدروس من الدكتور محمد فتحى البرادعي محافظ دمياط ووزير الاسكان الأسبق ، حيث حقق خلال الفترة من ذلك العام حتى ٢٠١١ نقلة ثقافية وحضارية كبيرة وأصبح مركز ثقافى وتنويرى ومقصد لنشر الوان الفنون المختلفة، وبعدها تتأتى أحداث ثورة يناير ٢٠١١ ليتعرض لأعمال تخريب و نهب لمحتوياته

وأشارت محافظ دمياط الى حرص المحافظة على تنفيذ المشروع لاستعادة دور هذا الكوبرى العظيم و تعظيم الاستفادة منه كأثر أدرج بقرار وزارة الآثار رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٣ وبما يتواكب مع رؤية الدولة بالاهتمام بالمعالم الأثرية للمساهمة فى تعزيز الاقتصادات المحلية ، حيث أبدت شركة موبكو استعدادها تنفيذ تلك الخطة بتمويل منها كمشاركة مجتمعية ، وفى هذا السياق، ذكرت الدكتورة منال عوض ان المشروع تضمن صيانة جسم الكوبرى وعزله ضد العوامل الجوية وتجهيزه بالاساسيات والأنظمة الحديثة، هذا إلى جانب إعادة تأهيل الساحة المقابلة للكوبرى لتتضمن مقاعد ومسرح ومنطقة للأنشطة المختلفة..

وختاماً توجهت محافظ دمياط بالشكر إلى شركة موبكو على هذا الدعم الكبير الذى تحقق من خلاله تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع الذى يعد من أولويات خطط المحافظة ومطلب اساسى لابنائها