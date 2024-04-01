ماذا بعد؟

الإثنين 01/أبريل/2024 - 08:19 م 4/1/2024 8:19:06 PM

فى العاصمة الإدارية الجديدة، جمهورية العلم والعمل والحلم والأمل، وبالتحديد يوم الثلاثاء ٢ أبريل، العالم أجمع بشكل عام والمصريون بشكل خاص، على موعد لولاية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى اصطف المصريون فى لوحة فنية يسودها مظاهر العرس الديمقراطى فى العملية الانتخابية، للتأكيد على ثقة الشعب المصرى فى الرئيس السيسى الذى قاد سفينة الوطن نحو التنمية والبناء فى مختلف المجالات.

على مستوى قطاع الرياضة والشباب الإنجازات متعددة ومتنوعة ما بين تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بمعدل يزيد عن ٤٥٠٠ منشأة فى مختلف المحافظات، إضافة إلى اكتشاف الموهوبين رياضيًا والبحث عنهم بمحافظات الجمهورية كافة، استضافة كبرى الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية والإقليمية، تمكين الشباب وصقل مهاراتهم وتزويدهم بمعارف الولاء والانتماء وغرس قيم المواطنة، الارتقاء بابطالنا الرياضيين فى الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حصد البطولات والميداليات بأرقام قياسية وغير مسبوقة فى دورات الألعاب الأفريقية والبحر المتوسط والعربية وكذلك الأوليمبية، ربط الرياضة بقطاع السياحة وتشجيع الاستثمار من الفعاليات والأحداث الرياضية.

الجدير بالذكر أن التكلفة الإجمالية لتطوير البنية التحتية لمراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية تقدر ب 22 مليار جنيه، حيث إنشاء 4295 وتطويرها ملاعب خماسية وقانونية، علاوة على ذلك تطوير الاستادات بما يزيد عن 6 استادات خدمت بطولة الأمم الأفريقية فى 2019، وكذلك إنشاء وتطوير 14 صالة مغطاة، وإنشاء تطوير أندية متحدى الإعاقة.

مراكز الشباب أصبحت مراكز خدمة مجتمعية حقيقة تقدم الخدمات لنشء وشباب مصر، الصورة الذهنية لمركز الشباب التى نقلها فيلم التجربة الدنماركية انتهت تماما، الآن فى ٢٠٢٤ وداخل مراكز شباب مصر يتواجد أكثر من ١٩١ حمام سباحة كمتنفس ترفيهى وكذلك رياضى.

٢ أبريل ٢٠٢٤ ومن العاصمة الإدارية الجديدة، بداية فترة جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، هذه الفترة والتى تستمر حتى أبريل ٢٠٣٠ ستكون مصر على مستوى الرياضة محط أنظار العالم أجمع حيث من المقرر استضافة مصر دورة الألعاب الأفريقية ٢٠٢٧، كذلك دورة الألعاب الأولمبية ٢٠٣٠، ظهور كفاءات رياضية شبابية فى مختلف الألعاب الرياضية الأولمبية والبارالمبية أبناء المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى، مراكز الشباب ستكون برؤية واستراتيجية هادفة إلى استقطاب واكتشاف مزيد من أبطالنا الرياضيين الذين سيتم تأهيلهم وفقًا لخطط علمية وبإمكانيات عالية المستوى.

حياة كريمة فى الولاية الجديدة للرئيس السيسى ستكون استكمال لعجلة التنمية وحراك البناء من خلال جعل كل القرى والنجوع فى مصر تحتوى على منشآت شبابية ورياضية تليق بأهلها وتضمن لهم حياة كريمة فى قطاع الرياضة والشباب.

باريس ٢٠٢٤ ستكون بداية إنجازات الرياضة المصرية فى الولاية الجديدة حيث متوقع حصد ما يقرب من ١٠ إلى ١٢ ميدالية أوليمبية، ذلك بفضل برامج الإعداد الفنى والطبى والنفسى والبدنى لمختلف أبطالنا الرياضيين المتأهلين لباريس، حيث أن إعدام لفظ ألعاب شهيدة نتيجة برامج الرعاية والإدارة الاقتصادية وزيادة مرتبات ومكافآت الفائزين والحاصلين على ميداليات عالم أو أوليمبية أو بحر متوسط أو قارية، ذلك هى تنفيذًا لمؤسسات الدولة المصرية من قبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية عقب تأكيد الرئيس السيسى على الاهتمام بالأبطال الرياضيين فى الألعاب الفردية والجماعية وإطلاق وتدشين المصطلح الشهير «الرياضة أمن قومي».

عزيزى القارئ إن التاريخ سيذكر كم الإنجازات الغير مسبوقة التى تحققت فى قطاع الرياضة والشباب فى مصر فى عهد الرئيس السيسى، نحن جميعًا على موعد مع إنجازات جديدة تليق بمصر فى الجمهورية الجديدة.