الإثنين 01/أبريل/2024 - 08:13 م 4/1/2024 8:13:42 PM

«الجيزة».. كانت وستظل واحدة من أهم المحافظات المصرية، نظرًا لعراقتها الضاربة فى الجذور، ولما تتميز به من موقع فريد على خارطة السياحة المصرية والعالمية، إضافة إلى وجود عدد كبير من المزارات والكنوز الأثرية المهمة، التى لا نظير لها.

الحادى والثلاثون من مارس كل عام، هو أحد الأيام المصرية المجيدة، خصوصًا لأبناء وشعب الجيزة، الذين يحتفلون بالعيد القومى للمحافظة، حيث يؤرخ ذلك اليوم لذكرى كفاح أبنائها إبان الثورة العظيمة الخالدة للشعب المصرى سنة 1919، التى لم تكن ثورة المصريين فحسب، وإنما شكَّلت نقطة ارتكاز، تجسَّدت فى نُضج الوطنية المصرية فى أبهى صورها، لتكون واحدة من أهم الصفحات المشرقة فى تاريخنا المعاصر، كُتبت بأحرف من نور فى ذاكرة مصر والأمة العربية.

فى هذا اليوم التاريخى «31 مارس»، كان لهيب الثورة المصرية ممتدًا إلى صعيد مصر، فتحركت قوات الاحتلال البريطانى بأعداد كبيرة لإخمادها، وعندما علم بذلك أبناء قرية نزلة الشوبك «إحدى قرى البدرشين»، تصدوا ببسالة وشجاعة لقطار الجنود، ورفضوا السماح لهم بالعبور، ثم دارت معركة غير متكافئة، سقط فيها 21 شهيدًا، كما تم القبض على عدد كبير من أبناء القرية بتهمة قتل ضابط وجندى من جنود الاحتلال.

لذلك يعتبر هذا اليوم تأريخًا جديدًا وعيدًا معاصرًا لتلك المحافظة، التى تتمتع بمقومات سياحية متميزة وفريدة، حيث تضم مواقع أثرية تعتبر من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم، بالإضافة إلى منتجعات السياحة العلاجية والترفيهية وغيرها من المزارات والكنوز الأثرية، التى لا يوجد لها نظير فى العالم.

إن الحديث عن «الجيزة» يطول، ولا يتسع المجال لذكر بعضها، خصوصًا عندما نتحدث عن السياحة والمعابد والمتاحف والمقابر الفرعونية والكنوز الأثرية.. وكثير من الأماكن والمواقع الهائلة المدرجة على لائحة التراث العالمى، التى تحظى بشغف واهتمام العالم.

العيد القومى لمحافظة الجيزة، نجده مختلفًا بشكل كبير هذا العام، نظرًا للحدث الكبير الذى ينتظره العالم قريبًا، وهو افتتاح المتحف المصرى الكبير، الذى يعد أحد المشروعات القومية الكبرى فى مصر، حيث يترقب العالم بشغف بالغ، افتتاحه خلال الفترة القادمة، للاستمتاع بالتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

هذا المتحف العملاق، سيكون هدية مصر للعالم، من قلب الجيزة، حيث يعد أكبر متحف مخصص لعرض حضارة واحدة، وهى الحضارة المصرية القديمة، كما أنه سيعرض ولأول مرة كنوز الملك الذهبى توت عنخ آمون كاملة، كما أنه لن يكون متحفًا لعرض القطع الأثرية فقط، بل سيكون صرحًا ثقافيًا وتعليميًا وترفيهيًا، لا نظير له فى العالم.

ونود الإشارة إلى أن احتفال محافظة الجيزة بعيدها القومى هذا العام، يأتى مختلفًا أيضاً، فى ظل الجمهورية الجديدة، التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما أنه يأتى أيضاً تزامنًا مع أداء الرئيس اليمين الدستورية، بعد أن أُعيد انتخابه لولاية جديدة مدتها ست سنوات.

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