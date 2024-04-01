الإثنين 01/أبريل/2024 - 08:08 م 4/1/2024 8:08:21 PM

«زمارة على ودن أضرم لا الإضرام سامع ولا المزمر عاوز يسكت»، هكذا أصبحت العلاقة ‏بين المواطن والحكومة، فدورنا كإعلاميين وكتاب وأصحاب رأى أن نسلط الضوء على ‏المشكلة، وان كان هناك اقتراح بالحل مطروح معها فذلك جميل جدًا ولابد أن تسعد ‏أجهزة الدولة بذلك، ولكن ما يحدث من الحكومة وأجهزتها هو عكس ذلك تمامًا، تعنت ومكابرة ‏وكأن لسان حالها يقول لأصحاب الرأى «اضربوا رأسكم فى الحيط».‏

على العموم ما أود الكتابة عنه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء هو ما كتبته منذ ثلاثة شهور ‏فى احد المواقع الصحفية الكبرى إلى السيد محافظ المنيا والأجهزة المعنية والتى لم تستجب ‏واتخذ طريق العناد والمكابرة، ومن محافظ المنيا وأجهزته إلى وزير التنمية المحلية وأدواته ‏والذى كتبت اليه فى جريدة الوفد الأسبوع قبل المنصرم، «لكن للأسف يا قلب لا تحزن» فكنت ‏أعتقد أن تصعيد الأمر إلى سيادة الوزير سيكون مردوده سريعا وإيجابيا، وستعمل له أجهزة ‏محافظة المنيا تقدير بالتحرك السريع لحل المشكلة البسيطة فى تكوينها والخطيرة فى محل ‏تواجدها، لكن واضح ان هناك شيئا غير مفهوم يدفع أجهزة الدولة لعدم الجدية فى علاج تلك المشكلة، ومن وزير ‏التنمية المحلية إلى السيد رئيس الوزراء والذى اعتقد أن المشكلة ستحل بعد توجيه ذلك المقال ‏لسيادته، وأتمنى أن يكون الملاذ الأخير قبل التوجه فى المقال القادم إلى السيد الرئيس الذى ‏يطالب دائمًا أجهزة الدولة برفع المعاناة عن المواطن، لكن للأسف «مفيش فايدة».‏

المشكلة، فى مدينة سمالوط التابعة لمحافظة المنيا تلك المدينة تحولت إلى مدينة أشباح ما بين ‏مركبة التوكتوك الشيطانية والباعة الجائلين الذين انتشروا بكثافة فى الشوارع، وسأزيدكم ‏من الشعر بيت أن تلك المدينة بها ‏‎6‎‏ أعضاء ما بين مجلس نواب وشيوخ لكن لا حول ولا قوة ‏لهم فى تناول مشاكل المدينة.

وفى كل ذلك تظل المشكلة التى اكتب من أجلها منذ فترة قائمة سوق ضخم للبائعة الجائلين ‏يحاصر مستشفيى الراعى الصالح ومطرانية مارى مرقص بسمالوط ويمنع وصول أو مرور سيارات ‏الإسعاف أو حاملى المرض أو المصلين من الدخول مما يهدد عمل المستشفى التى تخدم كل ‏جغرافية مدينة المنيا تقريبا لما تمتلكه من إمكانيات عالية فمنذ ايام تم إغلاق الصيدلية الخارجية من الباعة وعندما طلب منهم بترجٍ فتح باب الصيدلية رفضوا وقالوا « هاتوا لنا الشرطة»، والسؤال المطروح: لماذا يهمل محافظ ‏المنيا والسيد السكرتير العام ورئيس مجلس مدينة سمالوط جميع المناشدات والمقالات ولا ‏يلتفتون اليها؟ وقد سبق وكتبت عن الحل وهو مكان يبعد أمتار قليلة غرب مطرانية سمالوط «‏موقف سيارات لا يستخدم» وهل لو كان هذا المشهد أمام المستشفى النموذجى أو اليوم الواحد ‏الحكومية اعتقد أن رد فعل المحافظ والأجهزة المعنية كان سيكون مختلفا تماما، على العموم ‏رفعت ذلك المقال إلى السيد رئيس مجلس الوزراء كصرخة استغاثة لعل يكون هناك حل جذرى.